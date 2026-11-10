Çirkin'in Erken Finali Sonrası Derya Pınar Ak'a Teklif Yağdı: Yeni Projesi Kesinleşti!

Derya Pınar Ak son dönemdeki başarılı performansıyla magazin basınının ve dizi sektörünün en çok konuştuğu isimlerden biri haline geldi. Başrolünü Çağlar Ertuğrul ile paylaştığı Çirkin dizisinin reytinglerde beklenen başarıyı yakalayamaması sonucu erken veda ederek apar topar final yapması güzel oyuncunun hayranlarını üzmüştü. Ancak Derya Pınar Ak yapımcıların yakın takibine girdi. Sektörün önde gelen şirketlerinden teklif üstüne teklif alan ünlü oyuncu nihayet kararını verdi ve yeni projesini seçti.

TRT Tabii'nin Yeni İddialı Projesi

Sinema perdesinde yer aldığı Sultana filmiyle adından söz ettiren Derya Pınar Ak dijital dünyanın iddialı yapımlarından birine imza attı. Yapımcılığını Gür Medya'nın TRT tabii için hazırlanan Fenomen (Kırık Ekran) dizisi genç oyuncunun yeni adresi oldu. Yönetmen koltuğunda başarılı isim Hülya Gezer'in oturduğu 10 bölümlük mini dizinin okuma provaları başlarken set ekibinin 12 Kasım tarihi itibarıyla motor diyeceği öğrenildi.

Fenomen Dizisinin Yıldız Kadrosu Belli Oldu

Senaryosu ve hikaye kurgusuyla büyük bir merak uyandıran Fenomen (Kırık Ekran) dizisinde Derya Pınar Ak, Peri karakterine hayat vererek izleyici karşısına çıkacak. Sektörün tecrübeli ve genç yeteneklerini bir araya getiren 10 bölümlük iddialı dizinin oyuncu kadrosu da magazin kulislerine bomba gibi düştü.

Güçlü Oyuncu Kadrosu



10 bölümlük dizide Peri'yi Derya Pınar Ak, Borderline'ı Eren Ören, Nihan'ı Bahar Şahin, Sinan'ı Olgun Toker, Hulusi'yi Osman Sonant, Rauf'u Tamer Levent, Banu'yu Ece Dizdar, Üstün'ü Dinç Daymen, Ediz'i Ozan Uçar, Kübra'yı Aleyna Çalışkan, Ceyda'yı Elif Gülhan, Umut'u Yiğit Boran Mungan, Barış'ı Ali Coşgun, Fethi'yi Berkay Çalışkanoğlu, Cemal'i Eren Vurdem canlandıracak.