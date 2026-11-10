Ebru Gündeş'in Kolundaki Servet Olay Oldu: Saatinin Fiyatı Dudak Uçuklattı!

Sosyal medya paylaşımıyla gündem olan Ebru Gündeş'in 7,5 milyon TL'cük saati ve 100 bin TL'lik kazağı magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Ebru Gündeş'in Kolundaki Servet Olay Oldu: Saatinin Fiyatı Dudak Uçuklattı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-11-2026 13:37

Türk müziğinin güçlü seslerinden Ebru Gündeş son dönemde sadece müzik kariyeri ve başarılı sahne performanslarıyla değil aynı zamanda lüks tercihleriyle de magazin gündeminden düşmüyor. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan ve yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren ünlü sanatçı bu kez son karesinde yer alan aksesuarıyla adeta dudak uçuklattı. Daha önce yüzüne yaptırdığı estetik dokunuşlarla konuşulan Gündeş bu defa milyonluk saat tercihiyle sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Kolundaki Saatin Değeri 7 Milyon 500 Bin TL

Zarafeti ve sahne şıklığıyla her daim dikkat çeken Ebru Gündeş'in sosyal medyada paylaştığı son fotoğraflarında kolunda taşıdığı dünyaca ünlü lüks markaya ait saat magazin kulislerinde geniş yankı uyandırdı. Moda ve magazin çevrelerinde konuşulan iddialara göre ünlü sanatçının kolunu süsleyen bu ihtişamlı saatin piyasa değerinin yaklaşık 7 milyon 500 bin TL olduğu öne sürüldü. Kısa sürede parmak ısırtan bu rakam sosyal medya kullanıcıları arasında en çok tartışılan detaylardan biri oldu.

Yeşil Kazağının Fiyatı Da Dikkat Çekti

Göz alıcı saatinin yanı sıra sanatçının kombininde tercih ettiği diğer parçalar da markaj altına alındı. Ebru Gündeş'in şık ve sade görünen yeşil kazağının fiyatının ise 100 bin TL seviyesinde olduğu iddia edildi. Ünlü şarkıcının baştan aşağı lüks ve prestij kokan bu tarzı hayranları ve takipçileri tarafından ikiye bölünen yorumlara neden oldu. Kimi kullanıcılar sanatçının bu lüks tercihini başarıyla taşıdığını savunurken kimileri ise kıyafet ve aksesuar fiyatlarının yüksekliğine dikkat çekerek şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sosyal medyada hızla yayılan kareler magazin gündemindeki yerini korumaya devam ediyor.

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