Uzak Şehir'in Sezon Finali Yapacağı Tarih Belli Oldu

Rekortmen dizi Uzak Şehir, 2 Haziran’da yayınlanacak 28. bölümüyle sezon finali yapacak. Sürprizlerle dolu bir bölüm izleyiciyi bekliyor.

Uzak Şehir'in Sezon Finali Yapacağı Tarih Belli Oldu
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 10-05-2025 11:55

Rekortmen Dizi Uzak Şehir, 2 Haziran’da Sezon Finali Yapıyor!

Dizi dünyasına damgasını vuran Uzak Şehir, sezon finaliyle ekranlara ara vermeye hazırlanıyor. Bu sezon boyunca reyting rekorları kıran ve sosyal medyada büyük yankı uyandıran dizi, 2 Haziran Pazar akşamı yayınlanacak 28. bölümüyle sezon finali yapacak.

Uzak Şehir dizisi sezona damga vurdu

Lale Eren ve Kerem Çatay’ın yapımcılığını üstlendiği, Al Hayba dizisinden uyarlanan Uzak Şehir, bu sezon adeta ezber bozdu. Sürükleyici senaryosu, güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici görselliğiyle kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Dizi, her hafta zirvedeki yerini koruyarak sektörün nabzını değiştirdi.

28. bölümde sezon finali yapılacak

Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın üstlendiği dizinin çekimleri, Mardin’in tarihi dokusunda gerçekleşti. Gülizar Irmak’ın kaleme aldığı senaryo, izleyiciyi her hafta ekran başına kilitlemeyi başardı. Gelen bilgilere göre, sezon finali olacak 28. bölümde izleyiciyi sarsacak gelişmeler yaşanacak. Dizi ekibi, sezon finali için çok güçlü ve çarpıcı bir senaryo hazırladı.

Uzak Şehir sezon finaline hazır

Yapım ekibi, sezon arası öncesi izleyicilere unutulmaz bir bölüm sunmak için yoğun bir tempoyla çalışıyor. Uzak Şehir dizisi, sezon boyunca hem reytinglerde hem de sosyal medya etkileşimlerinde zirvede kalmayı başardı. 2 Haziran’da yayınlanacak final bölümüyle diziye kısa bir ara verilecek, ancak yeni sezonda daha büyük sürprizlerle geri döneceği şimdiden konuşuluyor.

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