Uzak Şehir'in Sadakat'ı Gonca Cilasun'un Sevgilisi Kim? Bomba Aşk İddiası!

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni ve izlenme rekorları kıran dizisi Uzak Şehir sadece sürükleyici hikayesi ve başarılı oyunculuk performanslarıyla değil son günlerde kulislerde konuşulan aşk dedikodularıyla da magazin gündeminin zirvesine yerleşti. Dizide canlandırdığı Sadakat Albora karakteriyle adeta fırtınalar estiren usta oyuncu Gonca Cilasun bu kez özel hayatıyla magazin basınının odağına yerleşti. Yeni sezon için verdiği 10 kilo ile geçtiğimiz aylarda büyük ses getiren ünlü oyuncunun kendisi gibi dizide rol alan bir isimle aşk yaşadığı iddia edildi.

Barış Yalçın ile Aşk Yaşadığı İddia Edildi

Sosyal medya platformu X'te hızla yayılan ve magazin kulislerinde geniş yankı uyandıran iddiaya göre Uzak Şehir'de Erol karakterine hayat veren Barış Yalçın ile Gonca Cilasun bir süredir birlikte. İki başarılı oyuncunun arasında bulunan 10 yaşlık yaş farkı da sosyal kullanıcıları arasında en çok konuşulan detaylar arasında yer aldı.

Hızla yayılan bu aşk iddiasının ardından tüm gözler ünlü ikiliye çevrilirken ne Gonca Cilasun'dan ne de Barış Yalçın'dan konuyu doğrulayan ya da yalanlayan resmi bir açıklama veya sosyal medya paylaşımı gelmedi. Oyuncuların sessizliğini koruması merakı daha da artırdı.

Uzak Şehir Gerçekten Aşk Yuvası'na Döndü

Öte yandan Uzak Şehir setinde yaşanan bu iddia dizinin hayranları tarafından "Set adeta aşk yuvasına döndü" şeklinde yorumlandı. Yapımda daha önce de tanışıp aşk yaşamaya başlayan iki çiftin olduğu biliniyor. Dizide rol alan Alper Çankaya ile Yaren Güldiken çifti ile Dilin Döğer ve Atakan Özkaya ikilisi ilişkilerini dolu dizgin sürdüren diğer ünlü isimler olarak dikkat çekiyor. Reyting rekortmeni dizinin hem ekran önündeki başarısı hem de kulislerdeki bu sürpriz gelişmeler magazin gündemini uzun süre meşgul edeceğe benziyor.