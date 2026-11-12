Selahattin Paşalı ile Lara Paşalı Hakkındaki Boşanma İddialarına Sert Açıklama!

Başarılı oyunculuk performanslarıyla Ömer, Masumiyet Müzesi ve Kıskanmak gibi iddialı yapımlarda adından sıkça söz ettiren Selahattin Paşalı özel hayatıyla magazin gündeminin odağına yerleşti. 2022 yılında Lara Paşalı ile nikah masasına oturan ve aynı yıl kızları Leyla Pera'yı kucaklarına alan ünlü çiftin evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı ve ikilinin boşanma aşamasına geldiği öne sürüldü. Aylar önce evliliklerinde yaşadıkları krizi birlikte tatile çıkarak aşan ikili hakkında yeniden ortaya atılan ayrılık söylentileri üzerine Selahattin Paşalı sessizliğini bozdu.

Davete Tek Başına Katılınca Söylentiler Alevlendi

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen özel bir davete eşi Lara Paşalı olmadan tek başına katılan Selahattin Paşalı'nın bu görüntüsü magazin kulislerinde yeni bir kriz iddiasını beraberinde getirdi. Çiftin evliliklerinde yeniden sıkıntılı bir sürece girdiği ve hatta boşanma kararı aldığı yönündeki haberler sosyal medyada ve basında hızla yayıldı.

Menajerlik Şirketinden Resmi Açıklama Geldi

Çıkan asılsız haberlerin ardından aile birliğine yönelik söylentilere daha fazla kayıtsız kalmayan Selahattin Paşalı sosyal medya hesabından menajerlik şirketinin hazırladığı resmi açıklamayı paylaştı. İddiaların tamamen gerçek dışı olduğunun vurgulandığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bugüne kadar açıklama yapılmamış olması söz konusu iddiaların doğruluğuna işaret etmemektedir. Kamuoyuna açık bir mesleği icra etmek kişinin özel hayatı hakkında sınırsızca söylenti üretilmesini ve bunların haber adı altında sunulmasını kabul etmesini gerektirmez."

Ünlü oyuncunun bu sert ve net çıkışı günlerdir magazin kulislerini meşgul eden boşanma dedikodularına son noktayı koyarken hayranlarından da Paşalı ailesine destek mesajları geldi.