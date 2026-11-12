Mutfağa Giren Demet Özdemir'in Profesyonel Şef Gibi Soğan Doğrayışı Olay Oldu!

Başarılı oyunculuk kariyeri, güzelliği ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen Demet Özdemir bu kez mutfaktaki hünerleriyle takipçilerini şaşırttı. Kısacık yeni saç imajıyla kamera karşısına geçen ve mutfakta soğan doğradığı anları siyah-beyaz bir videoyla paylaşan güzel oyuncu pratik hareketleriyle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Gözlerinin yaşarmasına aldırmadan işine odaklanan Özdemir'in profesyonel şefleri aratmayan bıçak kullanımı kısa sürede gündeme oturdu.

Yeni Dizisi Grand Maison İstanbul Öncesi Prova Gibi Görüntüler

Demet Özdemir, soğan doğrarken gözlerinin yaşardığı anları paylaştı. https://t.co/ewuQElXrgy — Populicc (@populicc) November 11, 2026

Kariyerinde Erkenci Kuş dizisindeki Sanem karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve ardından Kanal D ekranlarında Çağatay Ulusoy ile başrolünü paylaştığı Eşref Rüya dizisiyle fırtınalar estiren Demet Özdemir yeni projesi için gün sayıyor. Ünlü oyuncu DASS Yapım imzalı Grand Maison İstanbul dizisinde Defne karakterine hayat verecek ve ilk kez Kerem Bürsin ile başrolü paylaşacak.

Aralık ayında çekimlerine başlanacak olan ve 2027 yılında Prime Video'da yayınlanması hedeflenen yapım restoran ve gastronomi dünyasındaki zorlu rekabeti konu alıyor. Dizinin hikayesi göz önüne alındığında, Özdemir'in mutfakta sergilediği bu profesyonel hazırlık görüntüleri hayranları tarafından "Rolüne şimdiden hazır" şeklinde yorumlandı.

Siyah-beyaz videoda sergilediği hızlı ve usta hareketlerle dikkatleri üzerine çeken Demet Özdemir'in paylaşımı kısa sürede binlerce etkileşim aldı. Ünlü oyuncunun mutfaktaki rahat tavırlarını ve işine hakim duruşunu gören sosyal medya kullanıcıları Özdemir'i profesyonel mutfak çalışanlarına ve şeflere benzeterek övgü dolu yorumlarda bulundu.