Beraat Eden Ela Rümeysa Cebeci Alışverişte Görüntülendi: Son Hali Şoke Etti!

Geçtiğimiz dönemin magazin gündemini en çok meşgul eden isimlerin başında gelen ve uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla yargılandığı davadan geçtiğimiz günlerde beraat eden ünlü spiker Ela Rümeysa Cebeci uzun bir aradan sonra ilk kez objektiflere takıldı. Akif Yaman'ın haberine göre Etiler'deki lüks bir alışveriş merkezinde görüntülenen Cebeci'nin yaşadığı zorlu sürecin ardından sakin tavırları dikkat çekerken sosyal medyada paylaşılan son hali takipçileri arasında büyük şaşkınlık yarattı.

"Zor Bir Süreçti Hiç Bahsetmeyelim"

4 Kasım tarihinde iş insanı Sadettin Saran ile birlikte beraat ettiği davanın ardından ilk kez kameralar karşısına çıkan Ela Rümeysa Cebeci muhabirlerin yönelttiği sorular karşısında geride bıraktığı dönemin kendisi için oldukça yıpratıcı olduğunu belirtti. Yaşadığı zorlukları çok fazla detaylandırmak istemeyen ünlü spiker basın mensuplarına kısa bir yanıt vererek "Zor bir süreçti. Hiç bahsetmeyelim konuşunca kötü yazılıyor" diyerek açıklama yapmaktan kaçındı.

Sosyal Medyada Tanıyamadık Yorumları Yağdı

Alışveriş turu sırasında çekilen fotoğraflarının ve video görüntülerinin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından, kullanıcılar ünlü spikerin değişimine odaklandı. Ekranlardaki klasik imajından farklı bir görünümle objektiflere yansıyan Cebeci'yi ilk başta tanılamayan takipçiler sosyal medyada binlerce yorum yaptı. Paylaşımların altına gelen "Nasıl tanıdınız be?", "Bu Ela mı, helal olsun nasıl tanıdınız?" ve "Tanımadım ben, çok değişmiş" şeklindeki ifadeler kısa süre içinde en çok konuşulan konular arasına girdi.