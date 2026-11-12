Kocaman Genç Kız Oldu: Tamer Karadağlı'nın Kızı Zeyno Son Haliyle Hayran Bıraktı

Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan'ın 20 yaşındaki kızları Zeyno Karadağlı güzelliği ve piyano alanındaki başarılarıyla sosyal medyada gündem oldu.

Kocaman Genç Kız Oldu: Tamer Karadağlı'nın Kızı Zeyno Son Haliyle Hayran Bıraktı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-11-2026 12:46

Unutulmaz dizi Çocuklar Duymasın'da hayat verdiği Haluk karakteriyle hafızalara kazınan ve şimdilerde Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak görev yapan usta oyuncu Tamer Karadağlı bu kez başarılı kariyeri veya açıklamalarıyla değil kızıyla magazin gündeminin odağına yerleşti. Tamer Karadağlı ile oyuncu Arzu Balkan'ın evliliklerinden dünyaya gelen kızları Zeyno Karadağlı hem duru güzelliği hem de sanata olan tutkusu ve müzik alanındaki başarılarıyla sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

Konservatuvar Mezunu Bir Piyano Yeteneği

Şimdilerde 20 yaşında genç bir kız olan Zeyno Karadağlı, sanatçı bir anne ve babanın izinden giderek eğitim hayatını da sanat üzerine şekillendirdi. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi’nden başarıyla mezun olan genç yetenek küçük yaşlardan itibaren piyano ile yakından ilgileniyor.

Sadece güzelliğiyle değil müzikteki disiplini ve yeteneğiyle de takdir toplayan Zeyno Karadağlı daha önce katıldığı 2. Uluslararası Ankara Piyano Yarışması'nda elde ettiği ikincilik derecesiyle de adını sanat çevrelerine duyurmayı başarmıştı.

Sosyal Medya Paylaşımlarına Yorum Yağdı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin beğenisini kazanan Zeyno Karadağlı'nın son kareleri kısa sürede binlerce etkileşim aldı. Genç ismin zarif tarzı ve annesi Arzu Balkan'a olan benzerliği sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

Takipçileri Zeyno Karadağlı'nın paylaşımlarının altına "Hem güzel hem yetenekli", "Çok başarılı ve zarif bir genç kız" ve "Tıpkı annesi Arzu Balkan'a benziyor" şeklinde övgü dolu binlerce yorum bıraktı.

Benzer Haberler
Uzak Şehir'in Sadakat'ı Gonca Cilasun'un Sevgilisi Kim? Bomba Aşk İddiası! Uzak Şehir'in Sadakat'ı Gonca Cilasun'un Sevgilisi Kim? Bomba Aşk İddiası!
Ezgi Şenler Evlilik Güzeldir Dizisinin Kadrosuna Katıldı! Ezgi Şenler Evlilik Güzeldir Dizisinin Kadrosuna Katıldı!
Beraat Eden Ela Rümeysa Cebeci Alışverişte Görüntülendi: Son Hali Şoke Etti! Beraat Eden Ela Rümeysa Cebeci Alışverişte Görüntülendi: Son Hali Şoke Etti!
Mutfağa Giren Demet Özdemir'in Profesyonel Şef Gibi Soğan Doğrayışı Olay Oldu! Mutfağa Giren Demet Özdemir'in Profesyonel Şef Gibi Soğan Doğrayışı Olay Oldu!
Oben Alkan'ın Yaşadığı Trafik Şoku Sosyal Medyayı Salladı: Oben Alkan'ın Yaşadığı Trafik Şoku Sosyal Medyayı Salladı: "Şansa Yaşıyoruz Resmen"
Yeraltı Dizisinde Büyük Kurgu Hatası: Ceylan'ın Külotlu Çorabı Sahne Geçişinde Yok Oldu! Yeraltı Dizisinde Büyük Kurgu Hatası: Ceylan'ın Külotlu Çorabı Sahne Geçişinde Yok Oldu!
ÇOK OKUNANLAR
Bölüm Başı 4.5 Milyon TL Kazanan Burak Özçivit'ten İndirim Krizine Anlamlı Tepki!
  • 12-11-2026 11:11

Bölüm Başı 4.5 Milyon TL Kazanan Burak Özçivit'ten İndirim Krizine Anlamlı Tepki!

Mina Demirtaş'ın Yeni Dizisi Yörük Kızı'ndan Kötü Haber: Çalışmalar Durduruldu!
  • 11-11-2026 09:47

Mina Demirtaş'ın Yeni Dizisi Yörük Kızı'ndan Kötü Haber: Çalışmalar Durduruldu!

2027 Yılbaşı Sahne Ücretleri Dudak Uçuklattı: Zirvede 3 Dev İsim Var!
  • 11-11-2026 13:17

2027 Yılbaşı Sahne Ücretleri Dudak Uçuklattı: Zirvede 3 Dev İsim Var!

Altı Üstü İstanbul'un Yıldızı Rahimcan Kapkap'ın Kızılcık Şerbeti Serüveni
  • 09-11-2026 11:14

Altı Üstü İstanbul'un Yıldızı Rahimcan Kapkap'ın Kızılcık Şerbeti Serüveni

Yüz Germe Haberlerinin Ardından Bu Kez Zayıflığı Konuşuldu: Ebru Gündeş'in Son Hali Olay Oldu!
  • 07-11-2026 17:08

Yüz Germe Haberlerinin Ardından Bu Kez Zayıflığı Konuşuldu: Ebru Gündeş'in Son Hali Olay Oldu!