Kocaman Genç Kız Oldu: Tamer Karadağlı'nın Kızı Zeyno Son Haliyle Hayran Bıraktı

Unutulmaz dizi Çocuklar Duymasın'da hayat verdiği Haluk karakteriyle hafızalara kazınan ve şimdilerde Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak görev yapan usta oyuncu Tamer Karadağlı bu kez başarılı kariyeri veya açıklamalarıyla değil kızıyla magazin gündeminin odağına yerleşti. Tamer Karadağlı ile oyuncu Arzu Balkan'ın evliliklerinden dünyaya gelen kızları Zeyno Karadağlı hem duru güzelliği hem de sanata olan tutkusu ve müzik alanındaki başarılarıyla sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

Konservatuvar Mezunu Bir Piyano Yeteneği

Şimdilerde 20 yaşında genç bir kız olan Zeyno Karadağlı, sanatçı bir anne ve babanın izinden giderek eğitim hayatını da sanat üzerine şekillendirdi. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi’nden başarıyla mezun olan genç yetenek küçük yaşlardan itibaren piyano ile yakından ilgileniyor.

Sadece güzelliğiyle değil müzikteki disiplini ve yeteneğiyle de takdir toplayan Zeyno Karadağlı daha önce katıldığı 2. Uluslararası Ankara Piyano Yarışması'nda elde ettiği ikincilik derecesiyle de adını sanat çevrelerine duyurmayı başarmıştı.

Sosyal Medya Paylaşımlarına Yorum Yağdı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin beğenisini kazanan Zeyno Karadağlı'nın son kareleri kısa sürede binlerce etkileşim aldı. Genç ismin zarif tarzı ve annesi Arzu Balkan'a olan benzerliği sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

Takipçileri Zeyno Karadağlı'nın paylaşımlarının altına "Hem güzel hem yetenekli", "Çok başarılı ve zarif bir genç kız" ve "Tıpkı annesi Arzu Balkan'a benziyor" şeklinde övgü dolu binlerce yorum bıraktı.