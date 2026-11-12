Ezgi Şenler Evlilik Güzeldir Dizisinin Kadrosuna Katıldı!

Peş peşe yaptığı iddialı transferlerle adından sıkça söz ettiren ve izleyicilerin merakla beklediği Evlilik Güzeldir dizisi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Yönetmen koltuğunda Ece Erdek ve Hatice Sağlam'ın oturduğu Greative Film imzalı yapım sevilen oyuncu Keremcem'in ardından başarılı oyuncu Ezgi Şenler'i de kadrosuna kattı. Başarılı ismin diziye dahil olması magazin kulislerinde büyük yankı uyandırdı.

Ferit Aktuğ'un Partneri Olacak

Daha önce Tabii platformunda yayınlanan Kara Kış ve Sürgünler dizilerindeki başarılı performansıyla adından söz ettiren Ezgi Şenler Evlilik Güzeldir dizisinde Çağla karakterine hayat verecek. Şenler'in dizide Ali Rıza karakterini canlandıran başarılı oyuncu Ferit Aktuğ'un partneri olacağı öğrenildi. Sürpriz bir karakterle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan güzel oyuncunun projenin dinamiklerini değiştirecek bir rolle ekrana döneceği belirtiliyor.

Yarın Sete Çıkıyor

Hazırlıkları tüm hızıyla devam eden dizide heyecan doruktayken Ezgi Şenler'in yoğun temposu da başladı. Oyuncunun yarın sabah itibarıyla ilk set günüm için kamera karşısına geçeceği ve ekibe dahil olacağı öğrenildi. Güçlü yönetmen kadrosu iddialı oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çeken Evlilik Güzeldir dizisinin çekimleri tüm hızıyla sürerken yapımın yayın tarihi ve kanal detayları da izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.