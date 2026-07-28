Uzak Şehir'in Pakize'si Yaren Güldiken Bikinisiyle Çimlere Uzandı!

Uzak Şehir'in yıldızı Yaren Güldiken bikinili ve huzur dolu tatil kareleriyle sosyal medyada gündem oldu. Paylaşımına gelen yorumlar ise dikkat çekti.

Uzak Şehir'in Pakize'si Yaren Güldiken Bikinisiyle Çimlere Uzandı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-07-2026 18:35

Ekranların sevilen dizisi Uzak Şehir ile geniş bir hayran kitlesi kazanan Yaren Güldiken bu kez oyunculuğuyla değil sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Dizide hayat verdiği Pakize karakteriyle adından sıkça söz ettiren güzel oyuncu yoğun sezonun ardından kendini doğanın kucağına bırakmış gibi görünüyor. Paylaştığı kareler de kısa sürede takipçilerinin ilgisini çekmeyi başardı.

Bahçede Huzur Dolu Anlar

Yaren Güldiken'in yayınladığı fotoğraflarda çimlerin üzerine uzanıp güneşin tadını çıkardığı bir yandan da kitap okuduğu görülüyor. Sade tarzı ve doğal haliyle dikkat çeken oyuncu paylaşımına İngilizce "low cortisol life" notunu ekledi. Son dönemde sosyal medyada sıkça kullanılan bu ifade stresten uzak, sakin ve huzurlu bir yaşam tarzını anlatıyor. Güldiken'in verdiği mesaj da tam olarak buydu.

Takipçilerinden Beğeni Yağdı

Paylaşımın ardından yorumlar peş peşe geldi. Kimisi "Tam yaz ruhu", kimisi "Huzur fotoğrafı resmen" derken, birçok takipçisi de oyuncunun doğallığını öven mesajlar bıraktı. Özellikle makyajsız ve abartıdan uzak görüntüsü sosyal medyada olumlu yorumların odağı oldu. Kısa sürede binlerce beğeni alan kareler günün en çok konuşulan paylaşımlarından biri haline geldi.

Aşk Hayatı da Gündemde

Yaren Güldiken sadece oyunculuğuyla değil özel hayatıyla da merak edilen isimlerden biri. Başarılı oyuncu dizide rol arkadaşı olan Alper Çankaya ile birlikteliğini sezon finalinin ardından duyurmuştu. İkilinin ilişkisi o günden bu yana magazin gündeminde sık sık konuşuluyor.

Bu son paylaşımı ise aşk haberlerinden çok verdiği huzurlu yaşam mesajıyla öne çıktı. Yoğun iş temposunun ardından doğayla baş başa kalmayı tercih eden Güldiken takipçilerine adeta "biraz yavaşlayın, nefes alın" demiş oldu. Doğallığı ve sakin tavrıyla beğeni toplayan oyuncu sosyal medyada yine gündem olmayı başardı.

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