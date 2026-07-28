Aslı Bekiroğlu'ndan Korkutan Paylaşım! Yine Ameliyat Oluyor

Aslı Bekiroğlu hastane odasından yaptığı "Son inşallah" paylaşımıyla yeniden ameliyat olacağını duyurdu. Ünlü oyuncunun sağlık mücadelesi sürüyor.

Aslı Bekiroğlu'ndan Korkutan Paylaşım! Yine Ameliyat Oluyor
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-07-2026 18:17

Aslı Bekiroğlu son yıllarda yaşadığı sağlık sorunlarıyla sık sık gündeme geliyor. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından hastane odasında çekilen bir fotoğrafını paylaşınca takipçileri bir kez daha endişelendi. Paylaşımına sadece "Son inşallah" notunu ekleyen Bekiroğlu yeniden ameliyat olacağını duyurdu.

Kısa sürede binlerce yorum alan paylaşımın ardından hayranları ünlü oyuncuya geçmiş olsun mesajları yağdırdı.

Zorlu Süreç İki Yıldır Devam Ediyor

Aslı Bekiroğlu'nun sağlık mücadelesi aslında iki yıl önce geçirdiği miyom ameliyatıyla başladı. Operasyon sırasında yaşanan komplikasyon sonrası bağırsağında ciddi bir sorun oluştu ve bu nedenle peş peşe yeni ameliyatlar geçirmek zorunda kaldı.

Yaşadığı sıkıntılar nedeniyle uzun süre hastanede tedavi gören oyuncu fiziksel olduğu kadar psikolojik olarak da oldukça zor günler geçirdi. Buna rağmen moralini yüksek tutmaya çalışan Bekiroğlu yaşadıklarını zaman zaman takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.

"İki Kez Ölümden Döndüm" Demişti

Daha önce katıldığı bir programda sağlık sürecini tüm samimiyetiyle anlatan oyuncu iki büyük ameliyat geçirdiğini ve bu operasyonların saatler sürdüğünü söylemişti. Doktorlarının kendisine iki kez ölümden döndüğünü anlattığını ifade eden Bekiroğlu şimdiye kadar birçok kez ameliyat masasına yattığını da açıklamıştı.

O açıklamaları sevenlerini derinden etkilemiş ve sosyal medyada uzun süre konuşulmuştu.

Hayata Bakışı Tamamen Değişti

Aslı Bekiroğlu yaşadığı bu zorlu sürecin kendisine çok önemli dersler verdiğini de dile getirmişti. Sağlığın her şeyden değerli olduğunu anladığını söyleyen oyuncu dış görünüşün ve sosyal medyadaki popülerliğin aslında ne kadar geçici olduğunu fark ettiğini ifade etmişti.

Şimdi gözler yeniden geçireceği ameliyata çevrilmiş durumda. Bekiroğlu'nun "Son inşallah" sözleri hem yaşadığı yorgunluğu hem bu zorlu dönemin artık geride kalmasını istediğini gösterdi. Hayranları ise başarılı oyuncunun bu operasyonu da sağlıklı bir şekilde atlatarak bir an önce eski günlerine dönmesini umut ediyor.

Benzer Haberler
45 Yaşındaki Gözde Kansu'dan Gençlere Taş Çıkaran Görüntü 45 Yaşındaki Gözde Kansu'dan Gençlere Taş Çıkaran Görüntü
Yılmaz Erdoğan'dan Dilber İtirafı! Her Şeyi Baştan Yazmış Yılmaz Erdoğan'dan Dilber İtirafı! Her Şeyi Baştan Yazmış
Safiye Soyman'ın “Harun’un Ruhu Bu Kedide” Sözleri Herkesi Duygulandırdı Safiye Soyman'ın “Harun’un Ruhu Bu Kedide” Sözleri Herkesi Duygulandırdı
Hatice'den Çok Konuşulacak Eleştiri: “Kendini Pazarlamak...” Hatice'den Çok Konuşulacak Eleştiri: “Kendini Pazarlamak...”
Ariana Grande'nin Özel Kayıtları Ele Geçirildi! Grande Dava Açtı Ariana Grande'nin Özel Kayıtları Ele Geçirildi! Grande Dava Açtı
Sıla Hakkındaki İddialara Son Noktayı Koydu! İşte Açıklaması Sıla Hakkındaki İddialara Son Noktayı Koydu! İşte Açıklaması
ÇOK OKUNANLAR
Ebru Şahin ve Cedi Osman'dan Merak Edilen Bebek Sorusuna İçten Yanıt!
  • 22-07-2026 21:05

Ebru Şahin ve Cedi Osman'dan Merak Edilen Bebek Sorusuna İçten Yanıt!

Gazeteci Fatih Portakal’ın Savcılık İfadesi Ortaya Çıktı!
  • 23-07-2026 13:39

Gazeteci Fatih Portakal’ın Savcılık İfadesi Ortaya Çıktı!

Akın Akınözü Annesi Özlem Akınözü'nün Adını Bingöl'de Yaşatacak!
  • 23-07-2026 14:54

Akın Akınözü Annesi Özlem Akınözü'nün Adını Bingöl'de Yaşatacak!

Fatih Ürek'in Ablası Selvi Ürek Gerçek Mal Varlığını Açıkladı
  • 25-07-2026 14:01

Fatih Ürek'in Ablası Selvi Ürek Gerçek Mal Varlığını Açıkladı

Sosyal Medyayı Sallayan Polemik: Usta Oyuncu Güven Hokna'dan Survivor Seren Ay Çetin'e Şok Eden Yorum!
  • 22-07-2026 11:09

Sosyal Medyayı Sallayan Polemik: Usta Oyuncu Güven Hokna'dan Survivor Seren Ay Çetin'e Şok Eden Yorum!