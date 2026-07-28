Defne Samyeli'nden Yıllar Sonra Gelen Eski Aşk İtirafı!

Defne Samyeli katıldığı bir programda özel hayatıyla ilgili anlattığı bir anısıyla gündeme oturdu. Yıllar önce yaşadığı ilginç bir olayı paylaşan Samyeli evli olduğu dönemde gördüğü bir rüyanın kendisini hiç beklemediği bir adım atmaya yönlendirdiğini söyledi.

Anlattığına göre rüyasında henüz 12 yaşındayken âşık olduğu çocukluk arkadaşını gördü. Sabah uyandığında bu rüyanın etkisinden çıkamayan Samyeli merakına yenik düştü ve yıllardır görmediği eski aşkını internet üzerinden aramaya karar verdi.

Google'da Aradı Mesaj Attı

Defne Samyeli'nin anlattıklarına göre o dönem evliydi ve eski eşi oldukça kıskanç bir yapıya sahipti. Buna rağmen çocukluk aşkını bulma isteğine engel olamadı. Google üzerinden yaptığı arama sonunda eski sevgilisine ulaştı ve ona bir mesaj gönderdi.

Yıllar boyunca hiçbir iletişim kurmayan iki eski sevgili bu mesajın ardından yeniden konuşmaya başladı. Samyeli'nin bu samimi itirafı programın en dikkat çeken bölümlerinden biri oldu.

20 Yıl Sonra Aynı Masada Buluştular

İlk mesajın ardından gelişmeler de oldukça hızlı yaşandı. Yaklaşık 20 yıl sonra yeniden bir araya gelen ikili geçmişi konuşmak ve eski günleri hatırlamak için birlikte yemeğe çıktı.

Samyeli bu buluşmanın tamamen geçmişe duyulan merak ve eski anıları yad etmek amacıyla gerçekleştiğini ifade etti. Yıllar sonra kurulan bu iletişim izleyenlerin de ilgisini çekti.

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Defne Samyeli'nin bu açıklamaları kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kimileri çocukluk aşkını yıllar sonra bulmasını romantik bir hikâye olarak değerlendirirken kimileri ise evli olduğu dönemde böyle bir adım atmasını tartışmaya açtı.

Programdaki sözleri magazin gündeminde en çok konuşulan başlıklardan biri olurken Samyeli'nin yıllar sonra yaptığı bu itiraf uzun süre konuşulacak gibi görünüyor.