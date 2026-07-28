Gülşen Bubikoğlu'nun Son Pozları Sosyal Medyayı Salladı!

Yeşilçam denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Gülşen Bubikoğlu sosyal medya hesabından paylaştığı yeni fotoğraflarla yine adından söz ettirmeyi başardı. Yıllardır gözlerden uzak, sakin bir hayat sürmeyi tercih eden usta oyuncu yaptığı her paylaşımda olduğu gibi bu kez de takipçilerinden övgü dolu yorumlar aldı. Doğallığını koruyan görünümü ve zarif duruşu sosyal medyada kısa sürede gündem olmayı başardı.

Yeşilçam'ın Unutulmayan Yıldızlarından Biri

"Ah Nerede", "Gırgıriye", "Canikom", "Alev Alev" ve "Yaz Bekarı" gibi hafızalara kazınan filmlerle Türk sinemasına damga vuran Gülşen Bubikoğlu yıllar geçse de hayranlarının sevgisini kaybetmiş değil. Bugün bile eski filmleri televizyonlarda yayınlandığında milyonlarca kişi onu izlemeye devam ediyor. Bu yüzden yaptığı en küçük paylaşım bile büyük ilgi görüyor.

Zor Günlerin Ardından Yeniden Gülümsüyor

2024 yılında hayat arkadaşı Türker İnanoğlu'nu kaybeden Bubikoğlu uzun süre sessiz kalmayı tercih etmişti. O zor dönemin ardından yeniden sosyal medyada daha aktif olmaya başlayan usta oyuncu paylaştığı karelerle sevenlerine adeta "İyiyim" mesajı veriyor. Sade yaşamı ve samimi paylaşımları da takipçilerinin takdirini topluyor.

Takipçilerinden Yorum Yağdı

Yeni fotoğraflar paylaşılır paylaşılmaz binlerce beğeni ve yorum geldi. Takipçileri "Yıllar size hiç dokunmamış", "Hâlâ aynı zarafet", "Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biri" ve "Zaman sizin için durmuş" gibi yorumlarla hayranlıklarını dile getirdi. Pek çok kişi de doğal güzelliğini korumasını örnek gösterdi. Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızı sadece filmleriyle değil, yıllara meydan okuyan görüntüsüyle de konuşulmaya devam ediyor. Hayranları ise her yeni paylaşımını büyük bir merakla beklemeyi sürdürüyor.