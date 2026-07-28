Gülşen Bubikoğlu'nun Son Pozları Sosyal Medyayı Salladı!

Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızı Gülşen Bubikoğlu'nun yeni fotoğrafları sosyal medyada olay oldu. Doğal güzelliği ve zarafeti binlerce yorumla gündeme taşındı.

Gülşen Bubikoğlu'nun Son Pozları Sosyal Medyayı Salladı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-07-2026 18:30

Yeşilçam denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Gülşen Bubikoğlu sosyal medya hesabından paylaştığı yeni fotoğraflarla yine adından söz ettirmeyi başardı. Yıllardır gözlerden uzak, sakin bir hayat sürmeyi tercih eden usta oyuncu yaptığı her paylaşımda olduğu gibi bu kez de takipçilerinden övgü dolu yorumlar aldı. Doğallığını koruyan görünümü ve zarif duruşu sosyal medyada kısa sürede gündem olmayı başardı.

Yeşilçam'ın Unutulmayan Yıldızlarından Biri

"Ah Nerede", "Gırgıriye", "Canikom", "Alev Alev" ve "Yaz Bekarı" gibi hafızalara kazınan filmlerle Türk sinemasına damga vuran Gülşen Bubikoğlu yıllar geçse de hayranlarının sevgisini kaybetmiş değil. Bugün bile eski filmleri televizyonlarda yayınlandığında milyonlarca kişi onu izlemeye devam ediyor. Bu yüzden yaptığı en küçük paylaşım bile büyük ilgi görüyor.

Zor Günlerin Ardından Yeniden Gülümsüyor

2024 yılında hayat arkadaşı Türker İnanoğlu'nu kaybeden Bubikoğlu uzun süre sessiz kalmayı tercih etmişti. O zor dönemin ardından yeniden sosyal medyada daha aktif olmaya başlayan usta oyuncu paylaştığı karelerle sevenlerine adeta "İyiyim" mesajı veriyor. Sade yaşamı ve samimi paylaşımları da takipçilerinin takdirini topluyor.

Takipçilerinden Yorum Yağdı

Yeni fotoğraflar paylaşılır paylaşılmaz binlerce beğeni ve yorum geldi. Takipçileri "Yıllar size hiç dokunmamış", "Hâlâ aynı zarafet", "Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biri" ve "Zaman sizin için durmuş" gibi yorumlarla hayranlıklarını dile getirdi. Pek çok kişi de doğal güzelliğini korumasını örnek gösterdi. Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızı sadece filmleriyle değil, yıllara meydan okuyan görüntüsüyle de konuşulmaya devam ediyor. Hayranları ise her yeni paylaşımını büyük bir merakla beklemeyi sürdürüyor.

Benzer Haberler
45 Yaşındaki Gözde Kansu'dan Gençlere Taş Çıkaran Görüntü 45 Yaşındaki Gözde Kansu'dan Gençlere Taş Çıkaran Görüntü
Yılmaz Erdoğan'dan Dilber İtirafı! Her Şeyi Baştan Yazmış Yılmaz Erdoğan'dan Dilber İtirafı! Her Şeyi Baştan Yazmış
Safiye Soyman'ın “Harun’un Ruhu Bu Kedide” Sözleri Herkesi Duygulandırdı Safiye Soyman'ın “Harun’un Ruhu Bu Kedide” Sözleri Herkesi Duygulandırdı
Hatice'den Çok Konuşulacak Eleştiri: “Kendini Pazarlamak...” Hatice'den Çok Konuşulacak Eleştiri: “Kendini Pazarlamak...”
Ariana Grande'nin Özel Kayıtları Ele Geçirildi! Grande Dava Açtı Ariana Grande'nin Özel Kayıtları Ele Geçirildi! Grande Dava Açtı
Sıla Hakkındaki İddialara Son Noktayı Koydu! İşte Açıklaması Sıla Hakkındaki İddialara Son Noktayı Koydu! İşte Açıklaması
ÇOK OKUNANLAR
Ebru Şahin ve Cedi Osman'dan Merak Edilen Bebek Sorusuna İçten Yanıt!
  • 22-07-2026 21:05

Ebru Şahin ve Cedi Osman'dan Merak Edilen Bebek Sorusuna İçten Yanıt!

Gazeteci Fatih Portakal’ın Savcılık İfadesi Ortaya Çıktı!
  • 23-07-2026 13:39

Gazeteci Fatih Portakal’ın Savcılık İfadesi Ortaya Çıktı!

Akın Akınözü Annesi Özlem Akınözü'nün Adını Bingöl'de Yaşatacak!
  • 23-07-2026 14:54

Akın Akınözü Annesi Özlem Akınözü'nün Adını Bingöl'de Yaşatacak!

Fatih Ürek'in Ablası Selvi Ürek Gerçek Mal Varlığını Açıkladı
  • 25-07-2026 14:01

Fatih Ürek'in Ablası Selvi Ürek Gerçek Mal Varlığını Açıkladı

Sosyal Medyayı Sallayan Polemik: Usta Oyuncu Güven Hokna'dan Survivor Seren Ay Çetin'e Şok Eden Yorum!
  • 22-07-2026 11:09

Sosyal Medyayı Sallayan Polemik: Usta Oyuncu Güven Hokna'dan Survivor Seren Ay Çetin'e Şok Eden Yorum!