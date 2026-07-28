Melissa Vargas'ın Şampiyonluk Gecesi Herkesi Şaşırttı!

Filenin Sultanları'nın yıldızı Melissa Vargas tarihi şampiyonluğun ardından kupasına sarılarak uyudu. 33 sayılık performansı ve bu görüntüsü gündem oldu.

Melissa Vargas'ın Şampiyonluk Gecesi Herkesi Şaşırttı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-07-2026 19:07

A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya karşısında harika bir mücadele ortaya koyarak kupaya uzandı. Çin'in Makao kentinde oynanan final maçında rakibini 3-1 mağlup eden milliler bu büyük organizasyonda ikinci kez şampiyon olmanın mutluluğunu yaşadı.

2023 yılında gelen ilk Milletler Ligi şampiyonluğunun ardından bir kez daha zirveye çıkan Filenin Sultanları Türk voleybol tarihine unutulmaz bir başarı daha ekledi. Takımın bu önemli zaferinde ise Melissa Vargas'ın performansı herkesi kendine hayran bıraktı.

Vargas Yine Sahnenin En Parlak İsmi Oldu

Final maçında adeta durdurulamayan Melissa Vargas Brezilya karşısında tam 33 sayı üreterek takımının en büyük kozlarından biri oldu. Güçlü smaçları ve kritik anlarda aldığı sorumlulukla maça damga vuran yıldız oyuncu turnuvanın En Değerli Oyuncusu (MVP) ödülünü de kazandı.

Vargas'ın bu başarısı sadece sahada değil maç sonrasında da büyük ilgi gördü. Şampiyonluk sevincini doyasıya yaşayan milli voleybolcunun kupaya sarılarak uyuduğu görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Taraftarlar bu anları büyük bir mutlulukla paylaşırken Vargas'ın kupaya olan sevgisi de herkesin yüzünü güldürdü.

Voleybola Küçük Yaşta Gönül Verdi

Tam adı Melissa Teressa Vargas Abreu olan başarılı sporcu 16 Ekim 1999'da Küba'nın Havana kentinde dünyaya geldi. Küçük yaşlardan itibaren voleybola ilgi duyan Vargas, yeteneği sayesinde kısa sürede fark edildi ve kariyerinde önemli adımlar attı.

1,94 metre boyundaki yıldız oyuncu güçlü fiziği ve etkili oyunuyla dünya voleybolunun en dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi. Bugün ise milli forma altında kazandığı başarılarla milyonlarca voleybolseverin sevgisini kazanmayı sürdürüyor.

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