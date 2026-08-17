Uzak Şehir'in Kadir'i Burak Şafak Evlilik Yolunda İlk Adımı Attı! İşte Nişan Karesi

Kanal D'nin reyting rekorları kıran iddialı dizisi Uzak Şehir'de canlandırdığı Kadir karakteriyle geniş kitlelerin beğenisini kazanan başarılı oyuncu Burak Şafak bu kez işiyle değil özel hayatındaki mutlu gelişmeyle magazin gündemine oturdu. Dizideki etkileyici performansıyla adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu uzun süredir gözlerden uzak sürdürdüğü birlikteliğini resmiyete dökerek nişanlandı.

Sosyal Medyadan Tanıştık Sektörden Değil





Özel yaşamını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Burak Şafak daha önce verdiği bir röportajda hayatında özel biri olduğunu ve bu ilişkinin dizi çekimleri sırasında başladığını samimiyetle dile getirmişti. Şafak ilişkisinin başlangıç sürecini şu sözlerle anlatmıştı:

"Çok sıcak bir ilişkiye başladım. Hayatımda biri var. Mardin sürecinde hayatıma dahil oldu. Sosyal medya üzerinden tanıştık. Sektörden değil."

Nişan Kareleri Sosyal Medyada İlgi Odağı Oldu

Gözlerden uzak yaşadığı aşkını gözlerden uzak tutmaya özen gösteren yetenekli oyuncu nişan töreninden ilk kareyi sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı. Sevgilisiyle birlikte yer aldığı nişan fotoğrafı kısa sürede hayranları ve sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi gördü.

Paylaşımın ardından ünlü oyuncunun takipçilerinden ve oyuncu arkadaşlarından tebrik ve mutluluk mesajları yağdı. Çiftin uyumu göz doldururken mutlu anları sosyal medyada en çok konuşulan magazin konuları arasında yerini aldı.