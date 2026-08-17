Cihan Talay Karakuyu Kadrosunda! Onur Tuna'nın En Yakın Dostu Oluyor

Yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan iddialı yeni dizi Karakuyu için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Yönetmenliği, güçlü hikayesi ve oyuncu kadrosuyla şimdiden televizyon dünyasında büyük merak uyandıran dizinin ekibine son olarak başarılı oyuncu ve senarist Cihan Talay katıldı.

Kahraman'ın Sağ Kolu Ve Avukatı Mehmet Geliyor

Dizide ünlü oyuncu Onur Tuna'nın hayat vereceği başrol karakteri Kahraman'ın en yakın dostu ve avukatı olan Mehmet rolünü Cihan Talay üstlenecek. Kahraman'ın fırtınalı ve zorlu mücadelesinde her zaman yanında duracak sırdaşı ve hukuksal güvencesi olacak Mehmet karakteri dizinin kilit noktalarından birini oluşturacak. Onur Tuna ile Cihan Talay'ın ekran karşısındaki ikili uyumu ve ikilinin sahneleri şimdiden izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor.

Cihan Talay'dan Peş Peşe Dev Projeler: Hem Oynuyor Hem Yazıyor!

Karakuyu dizisinin kadrosuna katılan Cihan Talay son dönemdeki yoğun ve üretken çalışma temposuyla da dikkat çekiyor. Başarılı isim bu transferle birlikte adeta üst üste üç önemli projede birden boy göstermiş olacak.

Güneye Giderken: Ali Atay ve usta aktör Haluk Bilginer'in başrollerini paylaştığı sabırsızlıkla beklenen Güneye Giderken filminde oyuncu olarak rol alan Talay aynı zamanda projenin senarist ekibinde de yer alarak mutfaktaki başarısını bir kez daha kanıtladı.

Karma Dizisi: Ekran maratonuna ara vermeden devam eden yetenekli oyuncu dijitalde yayınlanacak olan Karma dizisine de konuk oyuncu olarak katılarak performans sergiledi.

Mahsun Karaca Filmi: Oyunculuğunun yanı sıra kaleminin gücüyle de adından söz ettiren Talay popüler isim Mahsun Karaca'nın başrolünde yer alacağı yeni sinema filminin senaryosunu kaleme aldı. Çekimlerinin yakın zamanda başlaması planlanan bu proje de sinemaseverlerin radarında.

Televizyon ve sinema dünyasında hem oyuncu hem de senarist kimliğiyle fark yaratan Cihan Talay'ın Kanal D'nin iddialı yapımı Karakuyu'daki performansı şimdiden merak konusu oldu.