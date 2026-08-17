Nilsu Berfin Aktaş 28'inci Yaşını Londra'da Karşıladı! Sınıftaki Sürpriz Olay Oldu

Dil eğitimi için Londra'da bulunan oyuncu Nilsu Berfin Aktaş 28'inci yaşını sınıf arkadaşlarının yaptığı sürpriz doğum günü kutlamasıyla karşıladı.

Nilsu Berfin Aktaş 28'inci Yaşını Londra'da Karşıladı! Sınıftaki Sürpriz Olay Oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-08-2026 17:45

Kuzey Yıldızı İlk Aşk ve Gelsin Hayat Bildiği Gibi gibi başarılı yapımlardaki rolleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan genç ve yetenekli oyuncu Nilsu Berfin Aktaş yeni yaşını Türkiye'den uzakta karşıladı. Yaklaşık 20 gün önce dil eğitimi almak amacıyla İngiltere'ye giden güzel oyuncu 28'inci yaş gününü Londra'da kutladı.

Londra'da Sınıfta Unutulmaz Yaş Günü Sürprizi

Eğitimine devam ettiği dil okulunda ders gördüğü esnada arkadaşlarının hazırladığı sürprizle neye uğradığını şaşıran Nilsu Berfin Aktaş neşeli anlar yaşadı. Ders sırasında bir anda kapının açılmasıyla içeri giren sınıf arkadaşlarını ve ellerindeki doğum günü pastasını gören ünlü oyuncunun şaşkınlığı ve mutluluğu yüzüne yansıdı.

Eğlenceli Anlarını Sosyal Medyadan Paylaştı

Derse verilen kısa arada arkadaşlarının getirdiği pastanın mumlarını neşeyle üfleyen Aktaş bu özel ve eğlenceli anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Güzel oyuncunun Londra'daki sürpriz kutlamasına ait görüntüleri kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü ve binlerce beğeni topladı.

Benzer Haberler
Cemre Kemer'den Olay Gönderme! Cemre Kemer'den Olay Gönderme! "Beklentiyi Kesince..."
Emre Belözoğlu Sırrını Açıkladı! Emre Belözoğlu Sırrını Açıkladı! "Bir İsteğim Var..."
12 Yıl Geçti Ama Unutamadı! Asena'dan Duygusal Mesaj 12 Yıl Geçti Ama Unutamadı! Asena'dan Duygusal Mesaj
Gökhan Özen'den Olay Karar! Düğün Parasını Bakın Ne Yaptı Gökhan Özen'den Olay Karar! Düğün Parasını Bakın Ne Yaptı
Ümit Besen Kızının Mürüvvetini Göremedi! Ümit Besen Kızının Mürüvvetini Göremedi!
Yıldız Tilbe'nin Jet-Ski Şovu Olay Oldu! Gerçek mi? Yıldız Tilbe'nin Jet-Ski Şovu Olay Oldu! Gerçek mi?
ÇOK OKUNANLAR
Devrim Yakut Bodrum Ortakent'te Yorgunluk Atıyor! Plajda Görüntülendi
  • 17-08-2026 09:11

Devrim Yakut Bodrum Ortakent'te Yorgunluk Atıyor! Plajda Görüntülendi

Semicenk ve Yıldız Tilbe Aynı Festivalde! Geceye Damga Vurdular
  • 11-08-2026 20:06

Semicenk ve Yıldız Tilbe Aynı Festivalde! Geceye Damga Vurdular

Yasemin Ergene'nin 10 Aydır Sakladığı Gizli Aşkı Ortaya Çıktı! İşte O Ünlü Doktor
  • 14-08-2026 10:35

Yasemin Ergene'nin 10 Aydır Sakladığı Gizli Aşkı Ortaya Çıktı! İşte O Ünlü Doktor

Mabel Matiz Hakkında Ha Leylim Şarkısı Nedeniyle Müstehcenlik Soruşturması!
  • 13-08-2026 13:30

Mabel Matiz Hakkında Ha Leylim Şarkısı Nedeniyle Müstehcenlik Soruşturması!

Farah Zeynep Abdullah'a Boykot Şoku! Organizasyon Şirketi Tazminat Davası Açtı
  • 11-08-2026 15:53

Farah Zeynep Abdullah'a Boykot Şoku! Organizasyon Şirketi Tazminat Davası Açtı