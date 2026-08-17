Nilsu Berfin Aktaş 28'inci Yaşını Londra'da Karşıladı! Sınıftaki Sürpriz Olay Oldu

Kuzey Yıldızı İlk Aşk ve Gelsin Hayat Bildiği Gibi gibi başarılı yapımlardaki rolleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan genç ve yetenekli oyuncu Nilsu Berfin Aktaş yeni yaşını Türkiye'den uzakta karşıladı. Yaklaşık 20 gün önce dil eğitimi almak amacıyla İngiltere'ye giden güzel oyuncu 28'inci yaş gününü Londra'da kutladı.

Londra'da Sınıfta Unutulmaz Yaş Günü Sürprizi

Eğitimine devam ettiği dil okulunda ders gördüğü esnada arkadaşlarının hazırladığı sürprizle neye uğradığını şaşıran Nilsu Berfin Aktaş neşeli anlar yaşadı. Ders sırasında bir anda kapının açılmasıyla içeri giren sınıf arkadaşlarını ve ellerindeki doğum günü pastasını gören ünlü oyuncunun şaşkınlığı ve mutluluğu yüzüne yansıdı.

Eğlenceli Anlarını Sosyal Medyadan Paylaştı

Derse verilen kısa arada arkadaşlarının getirdiği pastanın mumlarını neşeyle üfleyen Aktaş bu özel ve eğlenceli anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Güzel oyuncunun Londra'daki sürpriz kutlamasına ait görüntüleri kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü ve binlerce beğeni topladı.