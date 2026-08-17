Berkay ve Özlem Ada Şahin Çiftinden Müjdeli Haber: 3. Kez Kız Babası Olacak Olan Ünlü Popçu Bebeğin İsmini Açıkladı!

Türk pop müziğinin sevilen ve başarılı isimlerinden Berkay Şahin sahne kariyerindeki iddialı duruşunun yanı sıra özel hayatındaki istikrarı ve mutlu aile tablosuyla magazin dünyasının parmakla gösterilen isimleri arasında yer almaya devam ediyor. Güzel eşi Özlem Ada Şahin ile yaşadığı peri masalı gibi aşkı 2016 yılında nikah masasına taşıyan ve mutlu evliliklerini tam 10 yıldır aynı sevgi, saygı ve sadakatle sürdüren ünlü çift şimdilerde hayatlarının en heyecanlı ve özel dönemlerinden birini daha yaşıyor. Dünyalar güzeli iki kız çocuğu bulunan Şahin ailesi üçüncü kez anne ve baba olmanın eşsiz heyecanını hayranlarıyla paylaşıyor.

Bodrum'dan Başlayan Evlilik Serüveni ve Büyüyen Aile

2016 yılında Ege'nin incisi Bodrum'da sevdiklerinin katıldığı muhteşem bir törenle dünyaevine giren Berkay ve Özlem Ada Şahin çifti aşklarını ilk günden beri aynı sıcaklıkla korumayı başardı. Müzik dünyasının aranan seslerinden biri olan Berkay yoğun sahne temposundan arta kalan tüm vaktini ailesine ayırması ve örnek babalığıyla biliniyor. Mutlu birlikteliklerini geniş bir aileyle taçlandırmak isteyen çift ilk olarak Temmuz 2017'de ilk göz ağrıları olan büyük kızları Arya'yı kucaklarına almıştı. Arya'nın doğumuyla evlerindeki neşe katlanarak artan ünlü çift 2019 yılında ise ikinci kızları Zeynep Mira'nın dünyaya gelmesiyle mutluluklarını adeta ikiye katlamıştı. Magazin basınının yakından takip ettiği ve sosyal medyada da geniş bir hayran kitlesi bulunan çiftin birbirine olan bağlılığı sanat dünyasında pek çok kişiye örnek teşkil ediyor.

Üçüncü Kız Bebek Heyecanı ve Yaklaşan Doğum Tarihi

Geçtiğimiz Temmuz ayında küçük kızları Zeynep Mira'nın 7. yaş gününü görkemli ve eğlenceli bir partiyle kutlayan Şahin ailesinden geçtiğimiz aylarda müjdeli bir haber daha gelmişti. Özlem Ada Şahin'in yeniden hamile olduğu öğrenilmiş ve çiftin üçüncü çocuklarının cinsiyetinin de yine kız olacağı müjdelenmişti. Şimdilerde doğum için adeta gün sayan ve bebek odası hazırlıklarını titizlikle tamamlayan mutlu çiftin 19 Ağustos Çarşamba günü yeni bebeklerini kucaklarına alması bekleniyor. Üçüncü kez kız babası olacak olmanın tarifsiz gururunu ve mutluluğunu yaşayan ünlü popçu yoğun konser maratonu arasında bu tatlı telaşı basın mensuplarıyla paylaşmayı da ihmal etmedi.

Adını Mihre Koyacağız

Sabah gazetesinde yer alan habere göre son sahne aldığı mekanın kulisinde konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Berkay Şahin, doğuma sayılı saatler kala bebeğin ismini ilk kez kamuoyu ile paylaştı. Kız babası olmanın bambaşka, çok özel bir duygu olduğunu her fırsatta dile getiren başarılı şarkıcı yeni doğacak bebekleri için duyduğu derin heyecanı ve dualarını şu duygu yüklü sözlerle ifade etti:

"Allah ömrünü, bahtını tüm evlatlarımızın hayırlı kılsın. İyi insanlarla karşılaştırsın. Adını Mihre koyacağız."

Farklı tınısı ve anlamlı yapısıyla dikkat çeken Mihre tercihi çiftin sevenleri ve sosyal medya takipçileri tarafından şimdiden çok beğenildi. Sosyal medyada çifte tebrik mesajları ve iyi dilekler yağarken gözler artık 19 Ağustos'ta hastaneden gelecek o mutlu ve sağlıklı doğum haberine çevrildi.