30 Kilo Veren Işın Karaca'nın Zayıflama Sırlarına İnanamayacaksınız!

Işın Karaca, sosyal medya hesabından paylaştığı yeni fotoğraflarla dikkat çekti. Sağlıklı yaşam süreciyle büyük bir değişim yaşayan ünlü şarkıcının fit görünümü yeniden gündemde.

Işın Karaca'nın değişimi dikkat çekiyor

Türk müziğinin güçlü seslerinden Işın Karaca, son dönemde yalnızca müzik çalışmalarıyla değil, yaşadığı fiziksel değişimle de adından söz ettiriyor.

Sağlıklı yaşam sürecini açıkça anlatmıştı

Işın Karaca, daha önce katıldığı bir programda kilo verme sürecini detaylarıyla paylaşmıştı. Sürecin doktor kontrolünde ilerlediğini belirten sanatçı, eşi Can Bonomo ile birlikte aralıklı oruç uyguladıklarını ve günde tek öğün beslendiklerini ifade etmişti.

Karaca, belirli bir zaman diliminde öğününü tamamladığını, zamanla vücudunun bu düzene alıştığını söylemişti. Aynı dönemde sigarayı da bıraktığını dile getiren sanatçı, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının hem fiziksel hem ruhsal açıdan kendisine iyi geldiğini vurgulamıştı.

Urla'da sakin bir hayat kurdu

Yoğun şehir yaşamından uzaklaşmayı tercih eden Işın Karaca, bir süre önce İstanbul'dan ayrılarak İzmir'in Urla ilçesine yerleşmişti. Doğayla iç içe daha sakin bir yaşam sürdüren sanatçı, sosyal medya paylaşımlarında da bu yeni yaşam tarzına sık sık yer veriyor.

Hayatındaki bu değişimin, sağlıklı beslenme ve düzenli yaşam alışkanlıklarını sürdürmesinde önemli bir rol oynadığı yorumları da yapılıyor.

İmajını da yeniledi

Müzik çalışmalarına ara vermeden devam eden Işın Karaca, yeni albümü öncesinde imajında da değişikliğe gitti. Yenilenen saç stili ve fit görünümüyle kamera karşısına geçen sanatçı, paylaştığı pozlarla sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Geçirdiği dönüşümle sık sık gündeme gelen Karaca, sağlıklı yaşam konusunda gösterdiği kararlılıkla dikkat çekmeye devam ediyor. Hem yeni imajı hem enerjik görünümüyle beğeni toplayan sanatçı, takipçilerinden olumlu yorumlar alırken paylaşımları kısa sürede magazin gündeminin en çok konuşulan konuları arasına girdi.