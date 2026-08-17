Merve Boluğur & Mert Aydın: Kocam Bey Masalı Sadece 53 Gün Sürdü

Magazin hafızası bazı ilişkileri aradan yıllar geçse bile unutmuyor. DJ Mert Aydın'ın yeni evliliğine ilişkin haberler tekrar dolaşıma girince gözler 2022'ye, Merve Boluğur'la yaşadığı hızlı aşka çevrildi.

O dönem sosyal medya Boluğur'un sevgilisine hitaben kullandığı "Kocam" notlarıyla doluydu. İlişki kısa sürede ciddileşmiş ve evlilik kararı da aynı hızla gelmişti.

Görkemli Düğün, Hızlı Ayrılık

İkili 2 Ekim 2022'de Fuat Paşa Yalısı'nda düzenlenen görkemli düğünle hayatlarını birleştirdi. Boluğur'un gelinliği, törenden paylaşılan eğlenceli kareler ve çiftin mutluluğu günlerce konuşuldu. Her şey dışarıdan oldukça romantik görünüyordu. Ne var ki bu tablo hiç de uzun sürmedi.

Düğünden birkaç hafta sonra ayrılık iddiaları ortaya çıktı. Boluğur'un paylaşımlarında eşine yer vermemesi ve alyansını çıkarması da söylentileri güçlendirdi. Kısa süre içinde boşanma işlemleri başladı ve 23 Kasım 2022'de Beykoz Adliyesinde görülen dava yaklaşık beş dakikada sonuçlandı. Büyük bir heyecanla başlayan evlilik 53. gününde resmen bitti.

"Olmadı" Deyip Yollarını Ayırdılar

Adliye çıkışında Mert Aydın "Olmadı, yürütemedik." sözleriyle ayrılığı özetledi. Merve Boluğur'sa sosyal medya hesabından "Olmadı, teşekkürler… Hayat bu." mesajını paylaştı. Taraflar birbirleri hakkında sert açıklamalardan kaçınsa da bu kadar kısa sürede alınan boşanma kararı uzun süre magazin gündeminden düşmedi.

Boşanmayla birlikte eski eşlerin adı yan yana anılmaya son vermedi. Bir ay sonra Galataport'ta buluşmaları, ilerleyen dönemde aynı köpeğin fotoğrafını yakın saatlerde paylaşmaları barışma söylentilerine yol açtı. 2024'ün başında ilişkilerine bir şans daha verdikleri öne sürülünce Boluğur sessizliğini bozdu. Ünlü oyuncu haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi ve iddiaları kesin bir dille reddetti.

Mert Aydın daha sonra Fatma Savk ile evlenerek hayatında yeni bir sayfa açtı. Bu gelişme eski defterlerin tekrar karıştırılmasına yetti. Yıllar geçse de Merve Boluğur ile Mert Aydın'ın 53 günlük "Kocam Bey" dönemi magazin dünyasının hızlı başlayıp çok daha hızlı biten aşkları arasındaki yerini koruyor.