Kızılcık Şerbeti'nde Çimen Rolü Belli Oldu! Asena Keskinci Kadroda

Show TV ekranlarının izlenme rekorları kıran reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti 5. sezon hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Yeni sezon öncesinde oyuncu kadrosunda yaşanan peş peşe vedalarla magazin kulislerini sallayan dizide seyircilerin aklını kurcalayan o kritik belirsizlik de sonunda çözüme kavuştu.

Daha önce başarılı oyuncu Selin Türkmen'in canlandırdığı ve senaryo gereği bir süreliğine hikayesine ara verilen Çimen karakterini yeni sezonda kimin oynayacağı resmen belli oldu.

Bez Bebek'in Çocuk Yıldızından Dev Projeye Transfer!

Son sızan kulis haberlerine göre yeni sezonda Çimen karakterine genç kuşağın yükselen isimlerinden Asena Keskinci hayat verecek. Çocuk yaşlarda ekranlara damga vuran unutulmaz yapım Bez Bebek dizisindeki Yağmur rolüyle hafızalara kazınan yetenekli oyuncu yıllar içinde kendini epey geliştirdi.

Son olarak uluslararası dijital platform HBO Max'te yayınlanan Jasmine dizisinde başrolü üstlenen ve sergilediği performansla eleştirmenlerden tam not alan Asena Keskinci bundan böyle Kızılcık Şerbeti'nin fırtınalı dünyasında boy gösterecek.

5. Sezonda Çimen Karakterini Nasıl Bir Değişim Bekliyor?

Dizinin sıkı takipçilerinin gayet iyi bildiği üzere Çimen geçtiğimiz sezonlarda yaşadığı çalkantılı ilişkiler anlık radikal kararlar ve aile içi sert çatışmalarla hikayenin en kilit kriz noktalarından birini oluşturuyordu. Selin Türkmen'in gidişinin ardından karakterin yeni sezonda nasıl bir dönüşümle hikayeye sızacağı büyük bir merak konusuydu.

Asena Keskinci'nin ekibe katılmasıyla birlikte Çimen'in yeni bölümlerdeki sahneleri ve aile içindeki dengeleri nasıl altüst edeceği şimdiden sosyal medyada konuşulmaya başlandı.

Yeni sezon çekimleri öncesinde kadrosunu taze kanlarla güçlendiren Kızılcık Şerbeti ekibi iddialı senaryosuyla Eylül ayında yeniden ekranları kasıp kavurmaya hazırlanıyor. Bakalım Asena Keskinci'li yeni Çimen izleyiciden geçer not alabilecek mi?