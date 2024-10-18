Gülizar Irmak’ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmenliğini yaptığı ünlü Lübnan dizisi ‘Al Hayba’nın uyarlaması olan AyNA Yapım imzalı ‘Uzak Şehir’ dizisi çok yakında Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Geçtiğimiz günlerde Mardin’de çekimleri başlayan dizi büyülü dokusu, hikayesi ve oyuncularıyla şimdiden merakla bekleniyor.

Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer’in oyuncu kadrosunda buluştuğu ‘Uzak Şehir’in ilk tanıtımı yayınlandı. Paylaşılan dikkat çekici tanıtımda vefat eden eşinin cenazesi ve beş yaşındaki oğluyla Kanada’dan Mardin’deki Albora topraklarına gelen Alya Albora ile eşinin kardeşi Cihan Albora ve annesi arasında geçen gerilim, dizinin dünyasına dair ipuçları veriyor.

Merakla beklenen dizide Alya Albora, vefat eden eşinin vasiyetini yerine getirmek için cenazesi ve beş yaşındaki oğluyla Kanada’dan Mardin’deki Albora topraklarına gelir. Ancak bu gelişin bir dönüşü ve Albora’dan çıkışı yoktur. Albora ailesinin başı Cihan Albora, Alya’nın çırpınışlarına kayıtsız kalmasa da çocuğunu alıp gitmesine izin vermez. Geçmişin karanlığı, saklanan sırlar ve bölgenin gerçeği ile yüzleşen Alya Albora, kendini kocasının ailesiyle büyük bir mücadele içinde bulur.

Albora fertlerinin kıyasıya iktidar savaşına sahne olacak dizi ‘Uzak Şehir’ çok yakında Kanal D’de...



‘Uzak Şehir’ İlk Tanıtım:



