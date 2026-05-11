İbrahim Erkal’ın Vefatının 9. Yılında Ailesinden Duygu Yüklü Mesajlar

İbrahim Erkal’ın aramızdan ayrılışının üzerinden tam 9 yıl geçti. 2017 yılında geçirdiği beyin kanaması sonrası hayata veda eden sanatçının geride bıraktığı şarkılar kadar ailesinin yüreğinde bıraktığı derin özlemle de anılmaya devam ediyor.

Vefat yıl dönümünde eşi Filiz Erkal ile kızı Dilara Erkal’ın sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar ise duygusal anlar yaşattı.

Yıllar Geçti Ama Özlem Dinmedi

Fantezi müziğin sevilen sesi İbrahim Erkal, 2017 yılında evinin otoparkında fenalaşarak hastaneye kaldırılmış uzun süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetmişti. Ölümüyle milyonları yasa boğan sanatçı müzik dünyasında unutulmaz bir iz bıraktı.

Aradan geçen 9 yıla rağmen Erkal’a duyulan özlem hiç azalmadı. Özellikle ailesinin yaptığı paylaşımlar yokluğunun hâlâ ilk günkü gibi hissedildiğini ortaya koydu. Kızı Dilara Erkal babasına olan özlemini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duygusal sözlerle dile getirdi. Babasının sevgisinin hayatındaki en büyük miras olduğunu ve onun yalnızca ailesinde değil dokunduğu herkesin kalbinde yaşamaya devam ettiğini söyledi.

Filiz Erkal’dan Yürek Burkan Mesaj

Filiz Erkal’ın paylaşımı ise okuyanların boğazını düğümledi. Acısının hâlâ taze olduğunu ve eşinin yokluğuna bir türlü alışamadığını ifade etti.

Paylaşımında hayatın devam ettiğini ancak sevilen bir insan kaybedildiğinde hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını vurguladı. İbrahim Erkal’ın yalnızca eşi değil hayatındaki en büyük sevgi ve en büyük eksiklik olduğunu söyledi.

Dilara Erkal Babasının İzinden Gidiyor

Babası hayatını kaybettiğinde henüz küçük yaşlarda olan Dilara Erkal bugün 21 yaşında genç bir kadın olarak dikkat çekiyor. Zaman zaman yaptığı paylaşımlarla babasına duyduğu özlemi dile getiren Dilara geçtiğimiz haftalarda da çocukluk fotoğraflarını paylaşarak duygulandırmıştı.

Babasıyla birlikte çekilmiş karelerin altına “Baba şefkatinin en güzel hali” notunu düştü. Paylaşım sosyal medyada büyük ilgi gördü ve çok sayıda kullanıcı duygu dolu yorumlar yaptı.

Küçük Kızı Elif 9 Yaşına Girdi

İbrahim Erkal’ın vefatından kısa süre önce dünyaya gelen küçük kızı Elif ise geçtiğimiz günlerde 9 yaşına bastı. Filiz Erkal kızının doğum gününü hazırladığı özel video ile kutladı.

Paylaşımında kızını hayatındaki en büyük mucize olarak tanımlayan Filiz Erkal yaşadığı eksikliğe rağmen Elif’in kendisine yeniden güç verdiğini ifade etti. Duygusal paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.