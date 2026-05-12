Pelin Karahan Boşanma Sonrası İlk Kez Konuştu!

12 yıllık eşi Bedri Güntay ile yollarını ayıran Pelin Karahan boşanma sonrası ilk kez konuştu. 'Sihirli Annem: Periler Okulu' filminin galasında kameralara yansıyan oyuncu, boşanma sonrası hayatında oluşan yeni düzeni gazetecilerle paylaştı.

"Bedri Çok İyi Bir Baba"

Galada magazin muhabirleriyle bir araya gelen Pelin Karahan, "Bekarlık sultanlık mıdır?" diye soruldu. "Yok canım, öyle bir şey yok" diye söze başlayan Karahan, "O herkesin kendi bakış açısı; biz yine aileyiz. Aile olmak çok güzel, sabah birlikte kahvaltı yaptık. Bedri çok iyi bir baba, hiçbir sıkıntımız yok" diyerek sözlerini sürdürdü.

"Ayrı kaldıktan sonra hiç zorluk yaşadınız mı?" sorusana da cevap veren Pelin Karahan, "Bunu arkadaşlarımızdan da duyuyoruz. Çok mutluyuz, her şey güzel bir denge içerisinde. İnşallah böyle sürer gider. Artık dost olduk, hayat arkadaşlığımız var. İki tane güzel çocuğumuz var, bunu kaybetmemek gerekli. Tabii ki ilişkiler başlar ve biter, her şeyin bir ömrü var; bu mesleğimiz için de böyle. Önemli olan nasıl bittiği ve yaşananları güzel hatırlamak" açıklamasında bulundu.



Annelik Heyecanı ve Anneler Günü

Galaya yalnız katılan Pelin Karahan çocuklarının antrenmanları nedeniyle kendisine eşlik edemediğini söyledi. Ayrıca Karahan, Anneler Günü’nü çocuklarıyla birlikte geçirdiğini belirterek ekledi: "Birbirimizi öptük, kokladık. Allah isteyen herkese bu duyguyu nasip etsin."



"Avrupa'ya Açılmak Çok Güzel Bir Duygu"

Ünlü oyuncu özel hayatındaki değişimin yanı sıra kariyerinde de büyük bir atılım içerisinde. Bir dönem oyunculuktan uzak kalsa da şimdi projeden projeye koşuyor. Dizi setlerine dönen Pelin Karahan'ın özellikle son projesi Avrupa'da da adından söz ettirdi. Hatta başarılı oyuncu yeni dikey dizi projesi için Venedik'e gitmişti.

Avrupa’da gördüğü ilginin kendisini mutlu ettiğini söyleyen Karahan "Daha Türkiye'de başlamadan Avrupa'ya açılmak çok güzel bir duygu. İtalyan basını yoğun ilgi gösterdi" diyerek heyecanını Türk gazetecilerle de paylaştı.