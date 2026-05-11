“Bir An Ebru Gündeş Sandım!” Azra Akın’ın Son Görüntüsü Çok Konuşuldu

2002 yılında hem Türkiye hem Dünya Güzeli unvanını kazanarak güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine toplayan Azra Akın'ın değişimi sosyal medyanın gündeminde. Yıllardır doğal görünümü ve sade tarzıyla biliniyordu fakat katıldığı televizyon programındaki görüntüsü farklı yorumlara neden oldu.

Azra Akın’ın Yeni Görüntüsü Estetik İhtimalini Düşündürdü

Uzun süredir ekranlarda görünmeyen Azra Akın katıldığı program sonrası magazin dünyasının ilgisini çekmeyi başardı. Program sırasında çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşılınca yorum yağmuru başladı.

Hayranların kimi ünlü modelin yüzündeki değişimi estetik müdahalelere bağladı. Özellikle mimiklerindeki farklılık ve daha belirgin yüz hatları dikkat çektiği için “Botoks yaptırmış olabilir”, “Yüzü çok değişmiş” ve “Eski doğallığı gitmiş” yorumları peş peşe geldi.

Sosyal medyada herkes aynı fikirde değildi. Akın’ın bazı hayranları ise olumsuz yorumlara karşı çıkarak ünlü ismin hâlâ çok güzel göründüğünü savundu. Birçok kişi değişimin makyaj stili, ışık ve kamera açısından kaynaklandığını dile getirdi.

“Ebru Gündeş’e Çok Benzemiş”

Yorumlardan en dikkat çekeni ise Azra Akın’ın Ebru Gündeş’e benzetilmesi oldu. Özellikle göz makyajı ve yüz ifadesi nedeniyle iki ünlü isim arasındaki benzerlik dikkat çekti.

Paylaşımların altına kısa sürede binlerce yorum gelirken “Bir an Ebru Gündeş sandım”, “Bakışları bile benzemiş” ve “Resmen ikizi gibi olmuş” yorumları öne çıktı. Bazı kullanıcılar ise iki ünlü ismin son dönemlerde benzer estetik trendlerini tercih etmiş olabileceğini iddia etti.

Ebru Gündeş'in de yüzündeki değişim nedeniyle magazin gündeminde uzun süre konuşulmuştu. Ünlü şarkıcının yeni görünümü sosyal medyada günlerce tartışılmış hayranları arasında farklı görüşler ortaya çıkmıştı. Şimdi ise benzer yorumların hedefinde Azra Akın yer aldı.