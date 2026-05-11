Deniz Seki İlk Kez Müzikalde! Hayalini Gerçekleştirmenin Mutluluğunu Yaşıyor

Deniz Seki bu kez şarkılarının yerine yıllardır içinde taşıdığı büyük bir hayalin gerçekleşmesiyle gündemde. Sahnelerin tozunu şarkılarıyla attıran sanatçı ilk kez bir müzikal projesinde yer almanın heyecanını yaşadı. Çocukluk yıllarından beri hayalini kurduğu müzikal sahnesine sonunda adım attı. Ünlü sanatçının duygusal açıklamaları ise hayranlarını hem şaşırttı hem duygulandırdı.

Deniz Seki’den Yepyeni Bir Deneyim

Güçlü sesi ve şarkıları ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Deniz Seki şimdi kariyerinde bambaşka bir sayfa açıyor. Suat Derviş’in “Fosforlu Cevriye” romanından uyarlanan “Cevriye” müzikali için kamera karşısına geçen sanatçı projeyle ilgili heyecanını gizleyemedi.

İlk kez bir müzikalde rol aldığını ve bu deneyimin kendisi için çok özel olduğunu belirtti. Yakın çevresine göre Deniz Seki prova sürecinde büyük bir titizlikle çalıştı. Dans, sahne disiplini ve oyunculuk konusunda yoğun bir hazırlık süreci geçiren sanatçı bu projeye uzun zamandır hayalini kurduğu bir deneyim olduğunu ve içindeki eksik parçanın tamamlandığını söyledi.

“Çocukluğumdan Beri İstiyordum”

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Deniz Seki duygularını samimi sözlerle anlattı. Hayalin gerçekleşmesinin kendisini çok mutlu ettiğini ifade etti. Projede yer alan diğer oyuncular için ise oldukça mütevazı açıklamalarda bulundu. “Onların yanında ben çömezim.” diyerek ekip arkadaşlarına övgü yağdırdı. Seki’nin bu sözleri sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Hayranları ünlü sanatçının yıllar sonra yeni bir alanda kendini göstermesini heyecan verici bulduklarını belirtti. Sosyal medyada yapılan yorumlarda Deniz Seki’nin sahne enerjisinin müzikal dünyasına da çok yakışacağı konuşuldu.

“Cevriye” Şimdiden Merak Uyandırdı

Türk edebiyatının kült eseri “Fosforlu Cevriye” bu kez modern bir yorumla sahneye taşınıyor. Müzikalde Deniz Seki’ye Larissa Lara Türközer ve Ali Ersan Duru eşlik ediyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken sahne tasarımıyla proje şimdiden sanat dünyasında merak konusu oldu.