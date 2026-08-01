Uzak Şehir'in Enver'i Onur Özaydın Oldu: Kadroya Bomba Transfer

Televizyon ekranlarının ilgiyle takip edilen yapımlarından AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir dizisinin yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. İzleyiciler tarafından heyecanla beklenen dizinin üçüncü sezonunda hikayeye yön verecek yeni karakterler dahil olmaya başlıyor.

Dizinin 64. bölümü itibarıyla senaryoya katılması planlanan Enver karakterine hayat verecek isim dizi kulislerinde büyük merak konusu olmuştu. Sızan son bilgilere göre merakla beklenen bu önemli rolün sahibi yetenekli ve başarılı oyuncu Onur Özaydın oldu. Oyuncunun kadroya dahil olması dizinin hayranları arasında şimdiden büyük heyecan yarattı.

Budapeşte'de Yaşayan Karizmatik Restoran Sahibi: Enver

Onur Özaydın'ın canlandıracağı Enver karakteri dizinin ana aksında ve karakter dengelerinde önemli bir kırılma noktası yaratacak. Enver güzel oyuncu Sinem Ünsal'ın hayat verdiği Alya karakterinin geçmişten gelen ilk aşkı olarak izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Karakter analizine göre Enver; Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yaşayan son derece şık, prestijli bir restoranın sahibi olarak hikayedeki yerini alacak. Sezgileri oldukça güçlü, zarif, özgüvenli ve karizmatik duruşuyla dikkat çeken Enver'in gelişi Alya'nın hayatında ve dizinin genel akışında dengeleri bir hayli değiştirecek gibi görünüyor.

Çekimler Budapeşte'de Gerçekleşecek

Yeni sezonun sürprizli ve görkemli sahneleri için yapım ekibi yurt dışı çekimlerine hazırlanıyor. Hikayenin Enver kanadını oluşturan Budapeşte sahnelerinin çekim takvimi de belli oldu.

Dizinin Macaristan'daki çekimlerinin 15 ile 20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanıyor. Budapeşte'nin tarihi ve büyüleyici atmosferinde çekilecek sahnelerin ardından ekibin Türkiye'deki set çalışmalarına kaldığı yerden devam edeceği öğrenildi. Onur Özaydın'ın performansı ve Enver karakterinin dizideki gidişatı şimdiden yeni sezonun en çok konuşulacak detayları arasında gösteriliyor.