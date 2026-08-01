MasterChef Şampiyonu Eren Kaşıkçı Gözyaşlarıyla Son Yolculuğuna Uğurlandı

MasterChef 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı memleketi Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı. Minik kızı Maya'nın babasının mezarına bıraktığı resim duygusal anlar yaşattı.

MasterChef Şampiyonu Eren Kaşıkçı Gözyaşlarıyla Son Yolculuğuna Uğurlandı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-08-2026 11:34

MasterChef Türkiye'nin 2021 sezonunda sergilediği başarılı performans ve efendi kişiliğiyle gönüllerde taht kurarak şampiyonluk kupasını kaldıran Eren Kaşıkçı ani vefatıyla tüm Türkiye'yi ve sevenlerini derin bir yasa boğdu. İstanbul Kilyos'taki evinde ölü olarak bulunan 37 yaşındaki usta şefin acı haberi gastronomi dünyasında ve televizyon camiasında büyük bir üzüntü yarattı.

Sempatik tavırları ve lezzetli tabaklarıyla tanınan yarışma boyunca Kızıl Sakal lakabıyla hafızalara kazınan genç şef için İstanbul'da düzenlenen törenin ardından memleketi Tokat'ta cenaze merasimi gerçekleştirildi. Yaşanan beklenmedik vefatın ardından olayın perde arkasını aydınlatmak amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Tokat Musullu Köyü'nde Toprağa Verildi

Cenazesi memleketi Tokat'a getirilen ünlü şef Eren Kaşıkçı Musullu Köyü'nde kılınan cenaze namazının ardından dualar ve gözyaşları eşliğinde toprağa verildi. Ailesi, yakın dostları, yarışmacı arkadaşları ve çok sayıda seveninin katıldığı cenaze töreninde hüzün hakim oldu.

Toprağa verilen genç yaşındaki şefin ardından geride gözü yaşlı bir eş ve babasına doyamayan minik bir kız çocuk kaldı. Tören boyunca Kaşıkçı'nın yakınlarının ayakta durmakta güçlük çektiği gözlendi.

Minik Kızı Maya'dan Babasına En Saf Veda

Cenaze töreninin ve defin işleminin ardından en yürek burkan detay ise Eren Kaşıkçı'nın minik kızı Maya'dan geldi. Babasına olan düşkünlüğüyle bilinen küçük Maya'nın babası için çizdiği özel resim eşi Ecem Kaşıkçı tarafından dualarla ünlü şefin mezarına bırakıldı.

Ecem Kaşıkçı sosyal medya hesabından eşinin mezarının fotoğrafını paylaşarak hislerini şu duygusal sözlerle dile getirdi:

"Bugün seni toprağa emanet ettik... Mekanın huzur yüreğimizdeki yerin daim olsun Can Eren. Maya'nın senin için yaptığı resmi de mezarına bıraktık. Belki de en saf vedalardan biri buydu... Maya seninle hayalini çizmişti sana bıraktık canımız Eren. Nur içinde uyu."

Küçük Maya'nın babasıyla olan hayallerini kağıda döküp mezarı başına bırakması sosyal medyada ve cenazeye katılanlar arasında gözyaşlarına neden olan en duygusal an olarak hafızalara kazındı.

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