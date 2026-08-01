Ezgi Mola'dan Çeşme'de Sörf Şov: Bir Haftada Tahta Üstüne Çıktı

Ekranların ve sinemanın sevilen ismi Ezgi Mola yaz sezonuna hem fiziksel değişimiyle hem de yeni hobisiyle damga vuruyor. Yaza girmeden önce disiplinli bir beslenme ve spor programıyla 12 kilo vererek dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu yeni formunun ve tatilin tadını İzmir'in gözde tatil beldesi Çeşmede çıkarıyor.

Hem dinlenen hem de kendine yeni hedefler koyan başarılı oyuncu rüzgarıyla ünlü Alaçatı'da sörf yapmaya merak sardı. Zayıflayarak yakaladığı yüksek enerjisini su sporlarına yönlendiren Mola deniz üstündeki cesur ve kararlı halleriyle sahildekilerin takdirini topladı.

Alaçatı'da Bir Haftalık Eğitimin Ardından Sörf Tahtasında

Tatilini aktif bir şekilde geçirmeyi tercih eden Ezgi Mola rüzgar sörfünde kendini geliştirmek adına profesyonel destek almaya başladı. Çeşme'deki ünlü su sporları merkezi Sunsurf Alaçatı'da deneyimli eğitmen Abdurrahim Korkmaz'dan özel dersler alan oyuncu, kısa sürede kat ettiği aşamayla herkesi şaşırttı.

Sadece bir haftalık yoğun bir eğitim sürecinin ardından sörf tahtasının üzerine çıkmayı başaran Mola spora ve su sporlarına olan doğuştan yeteneğini de gözler önüne serdi. Eğitmeninden tam not alan oyuncunun deniz üstündeki dengeli duruşu ve stili dikkat çekti.

Yazın Sonuna Kadar Tek Başıma Çıkacağım

Sörf tahtası üzerindeki performansıyla kısa sürede büyük ilerleme kaydeden Ezgi Mola yeni tutkusu konusundaki iddiasını ve kararlılığını da dile getirdi. Eğitimlerine ara vermeden devam edeceğini belirten başarılı oyuncu hedefinin büyük olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Yazın sonuna kadar tek başıma denize ve rüzgara çıkabilecek seviyeye geleceğim."

Azmi ve enerjisiyle hayranlarına ilham veren Mola'nın Çeşme tatiline ve sörf antrenmanlarına yaz boyunca devam edeceği öğrenildi.