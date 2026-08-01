Danla Bilic'in Estetikler Sonrası Dövme Pişmanlığı: Dudağının İçini Gösterdi

Danla Bilic geçirdiği estetik operasyonların ardından dövmelerini sildirmeye başladı. Ağzının içindeki dövmeyi gösteren fenomen gençleri uyardı.

Danla Bilic'in Estetikler Sonrası Dövme Pişmanlığı: Dudağının İçini Gösterdi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-08-2026 13:23

Sosyal medya dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan ünlü fenomen Danla Bilic geçirdiği bir dizi estetik operasyon ve ameliyatın ardından bu kez radikal bir kararla gündeme geldi. Daha önce tüp mide ameliyatı geçiren ve ardından çeşitli estetik operasyonlar yaptıran Bilic son dönemde yaşanan bazı komplikasyonlar nedeniyle zorlu bir ameliyat süreci atlatarak taburcu olmuştu.

Sağlığına kavuşmasının ardından hayatında yeni bir sayfa açan ünlü fenomen vücudundaki dövmelerden kurtulmaya karar verdi. Görünür bölgelerdeki dövmelerinden pişmanlık duyduğunu ifade eden Danla Bilic ilk olarak kolunda bulunan büyük aslan dövmesini sildirmek için lazer işlemlerine başladı.

"Artık Dövme Sevmiyorum" Diyerek Genç Takipçilerini Uyardı

Artık vücudunda dövme taşımak istemediğini ve eski tarzından sıkıldığını belirten Danla Bilic silme sürecinin oldukça uzun ve zahmetli olduğunu dile getirdi. Fenomen isim bu süreçte kendisini takip eden genç kitlesine de önemli bir tavsiyede ve uyarıda bulundu.

Erken yaşta yaptırılan dövmelerin ilerleyen yıllarda pişmanlık yaratabileceğini vurgulayan Bilic şu ifadeleri kullandı:

"28-30 yaşına kadar dövme yaptırmayın. Emin olun kendinizden 'Bunu hayatımın sonuna kadar taşırım' diye. Öyle yaptırın."

Dudağının İçindeki Help Yazılı Dövmeyi Gösterdi
 

Dövme pişmanlıklarını sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşmaya devam eden ünlü fenomen herkesi şaşırtan bir detayı da gözler önüne serdi. Dudağının iç kısmını kameraya doğru açarak buraya yaptırdığı yazıyı gösteren Bilic dudağının içindeki Help (İmdat) yazılı dövmesini ortaya çıkardı.

Yıllar önce yaptırdığı ve varlığını bile unuttuğu bu gizli dövme karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen fenomen isim "Bu dövmeyi ben bile unutmuştum" diyerek yaşadığı pişmanlığı esprili bir dille paylaştı. Bilic'in vücudundaki diğer görünür dövmeleri de kademeli olarak sildireceği öğrenildi.

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