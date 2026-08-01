Burak Özçivit Kilolarına Veda Ediyor: Antrenman Dönüşü Bodrum'da Görüntülendi

Bodrum'da kilolu görüntüleriyle gündeme gelen Burak Özçivit spora başladı. 41 yaşındaki oyuncu antrenman dönüşü evine yürürken görüntülendi.

Burak Özçivit Kilolarına Veda Ediyor: Antrenman Dönüşü Bodrum'da Görüntülendi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-08-2026 11:02

Türk televizyon ekranlarının en popüler isimlerinden Burak Özçivit geçtiğimiz hafta Bodrum tatilinde çekilen ve sosyal medyanın diline düşen o kilolu karelerinin ardından jet hızıyla radikal bir karar aldı.

Yaz sezonunu ailesiyle birlikte Bodrum'daki lüks villasında geçiren ünlü oyuncu o göbekli görüntülerinden kurtulup eski formuna dönmek için kendini kampa soktu.

Bütün bir yılın ve yoğun dizi temposunun yorgunluğunu Bodrum'da atmaya çalışan Özçivit imajına ve fiziğine yeniden odaklanmış durumda. Kendisine özel bir antrenman programı çıkartan başarılı oyuncu sporu günlük hayatının tam merkezine koydu.

Antrenman Çıkışı Yürüyerek Döndü

Bodrum'daki sıkı antrenman seansının ardından evinin yolunu tutan ünlü oyuncu tam dönüş yolunda objektiflere takıldı. Spor kıyafetleri ve sırt çantasıyla dikkat çeken oyuncu salondan çıkar çıkmaz eve yürüyerek gitmeyi tercih etti.

Eski fit görüntüsüne kavuşmak için epey kararlı ve hırslı olduğu gözlenen Özçivit'in tempolu yürüyüşü çevredekilerin de gözünden kaçmadı.

Baba Sporda Minik Karan Havuzda!

Burak Özçivit spordan dönerken villanın bahçesinde ise oldukça neşeli anlar yaşanıyordu. Ünlü çiftin 2019 doğumlu ilk çocukları Karan sıcak havanın tadını havuzda çıkardı. Minik Karan'ın havuza gülücükler saçarak atladığı o sevimli anlar objektiflere böyle yansıdı.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti 2013 yılında Çalıkuşu dizisinin setinde tanışıp 2017'de görkemli bir düğünle nikah masasına oturmuştu zaten. 2023'te ikinci çocukları Kerem'i de kucaklarına alan mutlu çift çocuklarıyla birlikte Bodrum'daki aile tatiline devam ediyor. Özçivit'in bu sıkı spor maratonu ise yaz boyunca süreceğe benziyor.

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