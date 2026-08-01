Biliyor muydunuz? Can Yaman’ın Akademik Başarısı Gündem Oldu

Bugün başarılı oyunculuğuyla tanınıyor. Oysa Can Yaman, ekranlardan önce hukuk okudu, avukatlık yaptı ve kariyerini sonradan değiştirdi.

Biliyor muydunuz? Can Yaman’ın Akademik Başarısı Gündem Oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-08-2026 12:11

Ekranlarda karizmatik oyunculuğuyla tanınan Can Yaman'ın aslında hukuk mezunu olduğunu biliyor muydunuz? Oyunculuk kariyerinden önce avukatlık yapan Yaman'ın eğitim hayatındaki başarısı da en az ekran yolculuğu kadar ilgi gördü.

 

Asıl Mesleği Oyunculuk Değil, Avukatlıktı

Can Yaman'ın ekranlardan önceki mesleği pek çok kişiyi şaşırtıyor. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinden dereceyle mezun olan oyuncu, mezuniyetinin ardından avukatlık stajını tamamladı ve hukuk alanında çalıştı. Kariyerinde farklı bir yönde ilerlemeye karar verdikten sonra oyunculuk eğitimleri almaya başladı ve hukuk bürolarındaki çalışma hayatını geride bırakıp televizyon dünyasına adım attı.

 

İlk Oyunculuk Deneyimiyle Ekranlara Çıktı

Can Yaman'ın televizyon macerası 2014 yılında yayımlanan Gönül İşleri dizisiyle başladı. İlk projesinde Bedir Kocadağ karakterine hayat verirken deneyimli isimlerle aynı seti paylaşması dikkat çekti. Bu yapım, onun sektörde tanınmasını sağlayan ilk önemli adım oldu.

Ardından İnadına Aşk, Dolunay ve özellikle Erkenci Kuş dizileriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Romantik komedi türündeki başarılı performansı sayesinde kariyerinde hızlı bir yükseliş yakaladı.

 

Ödüllerle Taçlanan Başarı

Can Yaman'ın kariyerindeki önemli dönüm noktalarından biri Erkenci Kuş dizisi oldu. Oyuncu, bu performansıyla Altın Kelebek Ödülleri'nde Romantik Komedi dalında En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü. Aldığı ödül, yalnızca Türkiye'de değil yurt dışında da daha fazla tanınmasının önünü açtı.
 

Kariyerini İtalya'da Sürdürüyor

Son yıllarda kariyerini İtalya'ya taşıyan Can Yaman, İtalyan televizyon projelerinde yer almaya başladı. Akıcı İtalyanca konuşabilmesi ve eğitim geçmişi, bu süreçte önemli bir avantaj sağladı.

Magazin Gündeminden de Uzak Kalmıyor

Başarılı oyuncu yalnızca projeleriyle değil, zaman zaman yaptığı açıklamalar ve katıldığı etkinliklerle de magazin gündeminde yer alıyor. Moda haftalarındaki davetler, uluslararası organizasyonlar ve sosyal medya paylaşımları sık sık konuşulurken bazı açıklamaları da tartışmalara neden oldu. Buna rağmen Can Yaman hem Türkiye'de hem İtalya'da en çok ilgi gören Türk oyuncular arasında yer almaya devam ediyor.

 

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