Sıla'dan İlker Kaleli İtirafı: "İlk Buluşmaya Valizle Gittim"

Türk pop müziğinin güçlü seslerinden ve başarılı şarkı yazarlarından Sıla Gençoğlu katıldığı programda hem özel hayatına hem de müzik dünyasının güncel durumuna dair oldukça samimi açıklamalarda bulundu. Uzun zamandır başarılı oyuncu İlker Kaleli ile gözlerden uzak ama mutlu bir beraberlik sürdüren ünlü şarkıcı ilişkilerinin başlama sürecine dair daha önce hiç bilinmeyen eğlenceli bir detayı paylaştı.

Pandemi döneminde başlayan ilişkilerinde uzun süre mesafeler nedeniyle bir araya gelemediklerini belirten Sıla ilk buluşmalarının oldukça sıra dışı geçtiğini dile getirdi. Telefon ve görüntülü konuşmalarla başlayan flört döneminde kendisinin Bodrum'da Kaleli'nin ise farklı bir şehirde olduğunu aktaran ünlü isim kavuşma anlarında yaşanan kısıtlamalara dikkat çekti.

Sokağa Çıkma Yasağı Yüzünden İlk Buluşmaya Valizle Gittim

YouTube platformunda yayınlanan Hitmakers programında konuşan Sıla Gençoğlu İlker Kaleli ile ilk yüz yüze gelişlerini şu sözlerle anlattı:

"Ben ilk buluşmaya valizle gitmiş biriyim. İlker'le ilk flört etmeye başladığımızda pandemi dönemiydi. Telefon konuşmaları ardından görüntülü görüşmeler derken her şey çok güzeldi fakat henüz bir araya gelememiştik. Farklı şehirlerdeydik; ben pandemi döneminin uzun bir bölümünü Bodrum'da geçirdim. Nihayetinde buluşmaya karar verdik. Ben İstanbul'a gittim ama hafta sonu pandemiden dolayı sokağa çıkma yasağı vardı."

İlişkilerindeki romantizm dengesine de değinen başarılı sanatçı, romantizmi birbirleriyle keşfettiklerini belirterek sözlerine şöyle devam etti: "Ben daha romantiğim. Aslında romantizmi birbirimizle çözdük. Eskiden ikimiz de biraz odunmuşuz ama ben hâlâ baskın bir romantiğim. Biz birbirimize mektuplar yazıyoruz. Özel günlerde birbirimize uzun uzun şeyler yazıyoruz. Bir de '5 Sene Kavanozu'muz var. Onun içine ara ara küçük notlar yazıp atıyoruz; sonradan kırıp açıp okumak üzere."

"Yeni Nesil Türk Müziğinde Beni İçine Çeken Bir Şey Duymuyorum"

Müzik sektörünün mevcut durumuna ve yeni nesil müzik anlayışına dair net değerlendirmelerde bulunan Sıla, günümüzde eğitim ve sahne tecrübesi gibi faktörlerin geri plana itildiğini savundu. İşin içine yapay zekanın girmesiyle üretimin kolaylaştığını belirten sanatçı, kendi müzik yolculuğunu ve şarkı yazarlığının önemini vurguladı:

"Ben hep söylerim; şarkı yazarı olmasaydım yüksek ihtimalle bu mesleği icra etmez, şarkıcılık yapmazdım. Başka bir şey yapardım. Şarkıcılık çok zor bir iş. Çok iyi yorumcuların önünde saygıyla eğilirim ama birinden şarkı beklemek, üstelik beklediğin şarkının tam olarak senin üzerine dikilmiş olması çok zor işler. Üstelik artık daha da pahalı. Orijinal şarkı yazarları da çok azaldı."

Sosyal medyadan gelen acımasız eleştirilerin zaman zaman gardını düşürdüğünü de gizlemeyen popüler sanatçı, bazı acımasız yorumlar karşısında gözyaşı döktüğü zamanlar olduğunu belirterek, "Görseniz dizinizin bağı çözülecek insanlar sosyal medyadan tıkır tıkır yazıyor. Ağladığımı, karalar bağladığımı bilirim ama umursamamayı öğrenmek gerekiyor" diyerek sözlerini noktaladı.