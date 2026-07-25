Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba: "Poz Kesmeyi Beceremem"

Ekranların sevilen ismi Ozan Akbaba GQ dergisi için kamera karşısına geçerek özel bir röportaj verdi. Fotoğrafçı Emre Doğru'nun imzasını taşıyan çekimlerin ardından samimi açıklamalarda bulunan 44 yaşındaki oyuncu kariyerinin arkasındaki birikimi aktardı. İç mimarlık eğitimi alan, aynı zamanda müzik üreten, senaryo yazan ve film tasarlayan ünlü isim bu alanların kişisel gelişimine sunduğu katkıları sıraladı. Oyunculuğu profesyonel mesleği olarak gördüğünü vurgulayan Akbaba müzik, senaryo ve tasarımın ise karakterinin vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini belirtti. İç mimarlık disiplininin tüm bu enstrümanları estetik bir ahenkle birleştirmesine yardımcı olduğunu ifade etti.

"Poz Kesmeyi Beceremiyorum"

Sektördeki duruşu ve rol seçimi kriterlerine dair samimi değerlendirmeler yapan deneyimli aktör alışılagelmişin dışına çıkan projelerde yer almayı tercih ettiğini söyledi. Bir projenin başarısında senaryodan ziyade ekibin belirleyici olduğunu vurgulayan Akbaba kamera önündeki performans anlayışını anlattı. Oyunculukta temel hedefin karaktere bürünmek olduğunu dile getiren başarılı isim sadece görünüşle var olmaya çalışan anlayışı benimsemediğini kaydetti. Rolün dünyasına girmeyi öncelik hâline getirdiğini belirten ünlü oyuncu poz kesmek yerine karaktere dönüşmenin önemine dikkat çekti.

Sosyal Medyadaki Takipçi Yarışına Tepki

Günümüz eğlence sektöründe popülerliğin sosyal medya görünürlüğüyle ölçülmesini eleştiren Ozan Akbaba dijital mecralardaki duruşunu net bir dille özetledi. Takipçi sayısı gibi bir kaygısının bulunmadığını vurgulayan yetenekli oyuncu şaşaalı parti ve eğlence anlarını paylaşmak yerine sıradan günlük yaşantısını sunmayı daha samimi bulduğunu söyledi. Şöhretin insanı kibre sürüklemesinden korktuğunu ifade eden Akbaba samimiyetini kaybetmemek adına doğal kalmayı seçtiğini aktardı. Hayat felsefesini Aşık Hüseyin Aslantaş ve Cyrano de Bergerac'ın dizeleriyle özetleyen ünlü isim gösterişten uzak bir yaşamı benimsediğini belirtti.

İzleyicinin Samimiyetsizliğe Tahammülü Yok

Televizyon dünyasındaki dönüşümü de değerlendiren başarılı aktör günümüz izleyicisinin kalite standartlarının yükseldiğine dikkat çekti. Seyircinin artık çekici olmayan hikayelere, samimiyetten uzak oyunculuklara ve niteliksiz yapımlara prim vermediğini söyleyen Akbaba bu durumun sektör adına sevindirici bir gelişme olduğunu ifade etti.