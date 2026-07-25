İbrahim Kutluay Demet Şener'e Açtığı Davadan Vazgeçti

Geçtiğimiz günlerde aralarındaki küslüğü bitiren İbrahim Kutluay ile ünlü model Demet Şener hukuki açıdan beklenmedik bir adım attı. Eski eşiyle yeniden iletişim kuran Kutluay, oğlu Ömer Kutluay için açtığı nafakanın kaldırılması davasını geri çekti. İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunulan resmi feragat dilekçesiyle birlikte taraflar arasındaki tek yasal uyuşmazlık dosyası da mahkemece kapatıldı.

59 Bin Liralık Nafaka Talebi Kapanmış Oldu

Eski basketbolcu, oğlunun Real Madrid Basketbol Kulübü altyapısına transfer olmasının ardından kendi gelir durumunun aylık 59 bin 442 TL 5 kuruş tutarındaki ödemeyi karşılamaya yetmediğini belirterek yargıya başvurmuştu. Mahkemeye sunulan dilekçelerde meblağın tamamen iptali talep edilmişti.

Demet Şener eski eşinin gelir düzeyine ilişkin beyanlarını kabul etmeyerek hukuki itirazda bulunmuştu. Geçtiğimiz günlerde ikilinin aralarındaki buzların erimesi neticesinde Kutluay davasından resmen vazgeçti.

"Çocuklarım İçin Kırgınlıkları Bıraktım"

Aralarındaki gerilimli günlerin ardından buzları eriten ikiliden Demet Şener konuya ilişkin ilk değerlendirmesini paylaştı. Eski eşinin yapıcı tutumuna dikkat çeken ünlü model çocuklarının geleceğinin her şeyden önce geldiğini vurguladı.

Yaşananları geride bıraktığını ifade eden tescilli güzel, "Ne yaşandıysa yaşandı. Ben kırgınlıklarımı geriye aldım. Çocuklarım için her şeyi yaparım. İbrahim ilk adımı attı, ben de kabul ettim. Sonuçta çocuklarımız çok mutlu" ifadelerini kullandı.

Yunan Adalarında Ailece Tatil Planı

Yıllar sonra sağlanan diyalog eski çiftin sosyal hayatına da yansıdı. Mahkeme sürecinin tamamlanması ve iletişimin kuvvetlenmesiyle birlikte ikili çocukları İrem ve Ömer ile ortak tatil planları yapmaya başladı. Önümüzdeki günlerde komşu ülke Yunanistan'ın adalarına gitmeyi planlayan aile uzun bir aradan sonra birlikte vakit geçirecek. Demet Şener bu gelişmeyi "Ailece tatil yapacağız, Yunan adalarına gidiyoruz" sözleriyle kamuoyuna duyurdu.