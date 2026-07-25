Haysiyet Dizisinin İlk Çekim Gününde Kerem Alışık'ı Duygulandıran Hediye

Usta oyuncu Kerem Alışık Kanal D ekranlarında yayınlanacak yeni sezon yapımı "Haysiyet" için kamera karşısına geçti. Süreç Film imzalı projede Karlıova ailesinin reisi Sadık Karlıova karakterini canlandıran tecrübeli sanatçı çekimlerin ilk gününde duygu dolu anlar yaşadı. Çekim takviminin başlangıcı Türk tiyatrosu ile sinemasının unutulmaz ismi olan annesi Çolpan İlhan'ın vefatının 12'nci yıl dönümüne denk geldi. Sanatçı bu özel günde çalışma arkadaşlarının ve bir hayranının jesti karşısında hislerini gizleyemedi.

Sette Anlamlı Buluşma

İlk çekim gününde set ekibini ve tecrübeli oyuncuyu duygulandıran bir sürpriz gerçekleşti. Bir hayranı Türk sinemasının efsanevi çifti Sadri Alışık ile Çolpan İlhan’ı yan yana resmeden özel bir çizim çalışmasını Kerem Alışık'a takdim etti. Geçmişin unutulmaz anılarını bugünün çalışma ortamına taşıyan bu anlamlı portre setteki herkesi derinden etkiledi. Sanatçı, anne ve babasının simgeleşmiş siluetlerini taşıyan hediye karşısında şükranlarını sunarak annesine duyduğu özlemi bir kez daha dile getirdi.

"Annen Yok, Kimsen Yok"

Her fırsatta ebeveynlerinin sanatsal mirasını ve hatırasını yaşatan Kerem Alışık 25 Temmuz tarihi vesilesiyle kişisel sosyal medya hesabından hislerini paylaştı. Kaybettiği annesine olan derin sevgisini dizelerle aktaran oyuncu takipçilerini duygulandırdı. Paylaşımında annesinin yokluğuyla yüzleştiği anları anlatan usta isim, "Bugünden tam 12 yıl önceydi. Limon renkli bir şafak, al ışıklı, ak alınlı Çolpan yıldızı kayboluverdi. Nurlu ellerinden öpecek bir gök bırakarak. Şimdi çok kalabalık bir yokluk hali. Annen yok, kimsen yok" ifadelerine yer verdi.

Geleneksel Anma Töreni 8 Ağustos'ta

Türk tiyatrosuna ve sinemasına yön veren Çolpan İlhan için her yıl düzenlenen geleneksel anma töreninin detayları da belli oldu. 25 Temmuz 2014'te hayata gözlerini yuman usta sanatçı, doğum günü olan 8 Ağustos Cumartesi günü Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anılacak. Aile mensuplarının, sanat camiasının ve sevenlerinin katılacağı törende merhum sanatçı için dualar okunacak.

Haysiyet Dizisi Ekran Yolculuğuna Hazırlanıyor

Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği "Haysiyet" dizisi güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle yeni sezonda izleyiciyle buluşacak. Kanal D'de yayınlanacak olan yapımda Kerem Alışık ailesini korumaya çalışan otoriter bir baba figürüyle izleyici karşısına çıkacak. Hazırlıkları hız kesmeden devam eden proje yakın zamanda yayın hayatına başlayacak.