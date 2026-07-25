Kadir İnanır'ın Mirasını Kime Bıraktığı Eylülde Netleşecek

Kadir İnanır'ın dev mal varlığını kime bıraktığı, üç ayrı vasiyetnamenin eylül ayında mahkemece açılması sonucunda netlik kazanacak.

Kadir İnanır'ın Mirasını Kime Bıraktığı Eylülde Netleşecek
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-07-2026 19:42

Kadir İnanır’ın banka hesaplarındaki nakit varlıkların yanı sıra Türkiye'nin farklı bölgelerinde bulunan gayrimenkulleri kapsayan mirasa dair hukuki süreç başladı. Usta oyuncunun ilk vasiyetnamesini 2015'te düzenlediği, 2022'de ise noter kanalıyla iki yeni vasiyetname daha hazırlattığı belgelendi. Gizlilik kuralı çerçevesinde içerikleri saklanan üç ayrı belgenin resmi işlemlerin ardından eylül ayında mahkemece açılması öngörülüyor. Sanatçının servetini aile bireylerine mi yoksa kurum ve kuruluşlara mı bıraktığı bu sürecin ardından netleşecek.

Lüks Saatler ve Nadir Çakmak Koleksiyonları

Sinema efsanesinin mirası yalnızca taşınmazlar ve banka birikimleriyle sınırlı kalmıyor. Kadir İnanır'ın yaşamı boyunca tutkuyla oluşturduğu değerli koleksiyonlar da miras kapsamına girdi. Usta aktörün saat koleksiyonunda dünyaca ünlü Rolex markasına ait yaklaşık 25 adet lüks model yer alıyor. Bununla birlikte sanatçının altın kaplama özel çakmak seçkisi de mirasın önemli parçalarından birini oluşturuyor. Çakmak koleksiyonunda S.T. Dupont, Cartier, Dunhill ve Zippo gibi saygın markaların nadir ürünleri bulunuyor. İşlemeli yüzükler de sanatçının kişisel aksesuar birikimini tamamlıyor.

Dünyanın Dört Bir Yanından Binlerce Kurbağa Figürü

Usta oyuncunun en sıra dışı hobilerinden biri olan kurbağa figürü koleksiyonu da yasal miras değerlendirmesine girdi. İnanır'ın yıllar boyunca dünyanın farklı ülkelerinden özenle topladığı kurbağa figürlerinin sayısı yaklaşık 3 bine ulaştı. Maddi değerinin ötesinde manevi yönden de büyük bir anlam taşıyan bu figürlerin kime devredileceği veya nasıl muhafaza edileceği vasiyetlerin okunmasıyla resmiyet kazanacak.

Vasiyetteki Belirsizlikler

Sekiz çocuklu bir ailede yetişen Kadir İnanır'ın kardeşlerinden günümüzde yalnızca ağabeyi Reşit İnanır hayatta bulunuyor. Sanatçının çok sayıda yeğeni bulunurken 24 yıldır hayatı paylaştığı partneri Jülide Kural ile resmi nikahının olmaması merakı artırıyor. Kural’ın vasiyetnamelerde yer alıp almadığı henüz bilinmiyor. Eylül ayında açılacak belgelerle birlikte servetin paylaşım planı ve usta sanatçının son istekleri netlik kazanacak.

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