Uzak Şehir’in Cihan Albora’sına Dev Zam: Ozan Akbaba’nın Haftalık Kazancı Dudak Uçuklattı!

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi “Uzak Şehir”, sadece sürükleyici hikâyesiyle değil, başrol oyuncularının kazançlarıyla da magazin gündemine bomba gibi düştü. Dizide hayat verdiği 'Cihan Albora' karakteriyle devleşen Ozan Akbaba, kazancına yaptığı güncellemeyle sosyal medyayı salladı.

Rekor Kazanç: Haftada 1 Milyon 600 Bin TL!

MagazinBurada’nın haberine göre; başarılı oyuncu Ozan Akbaba’nın yeni bölüm ücreti belli oldu. Dizinin yayınlandığı ilk günden beri zirveden inmemesi, Akbaba’nın kaşesine de yansıdı.

Yeni Ücret: 1 Milyon 600 Bin TL (Bölüm başı)

Zam Oranı: Geçtiğimiz aylarda 1 milyon 500 bin TL aldığı konuşulan oyuncuya, başarısının ardından 100 bin TL ek zam yapıldığı öne sürüldü.

Sinem Ünsal ile "Eşitlik" Dengesi

Dizinin başrolünü paylaştığı partneri Sinem Ünsal ile Ozan Akbaba’nın daha önce aynı ücreti (1,5 milyon TL) aldığı biliniyordu. Akbaba’nın bu son hamlesiyle birlikte, dizideki "Albora" dengelerinin yanı sıra maddi dengelerin de değiştiği konuşuluyor.





Kariyerinde Altın Çağını Yaşıyor

"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" ile başlayan, "Kasaba Doktoru" ile perçinlenen başarısını "Uzak Şehir" ile zirveye taşıyan Ozan Akbaba, Cihan Albora karakteriyle modern bir ağalık hikâyesini izleyiciye sevdirmeyi başardı. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, oyuncunun performansı için "Bu ücreti sonuna kadar hak ediyor" ifadeleri öne çıktı.