Kanal D'nin Ay Yapım imzalı sevilen dizisi Uzak Şehir, Uluslararası Emmy Ödülleri'nde telenovela kategorisinde aday gösterilerek büyük bir başarıya imza attı. Çekimleri Mardin'de devam eden dizinin başrol oyuncuları Sinem Ünsal (Alya) ve Ozan Akbaba (Cihan) yapımcı Lale Eren ile birlikte set çalışmalarına kısa bir ara vererek ödül töreni için New York'a gitti. İkili Amerika Birleşik Devletleri'ne adım attıkları ilk anlarda hayranlarının Times Meydanı'nda hazırladığı özel sürprizle karşılaştı.

Times Meydanı'nda Dev Ekran Karşılaması

???? Alya ve Cihan, bu kez New York'ta buluştu ⭐ Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir'in yıldızları Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal, Uluslararası Emmy Ödülleri adaylığıyla Times Meydanı'nda yerini aldı ???? Mardin'den New York'a uzanan başarı, dev ekranlarda yankılandı https://t.co/DGV1H0l3Qx — Hürriyet.com.tr (@Hurriyet) November 23, 2026

Hürriyet'in aktardığı bilgilere göre Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal hayranlarının bir araya gelerek oluşturduğu "OzSin" grubu dünyanın en ünlü noktalarından Times Meydanı'ndaki 1560 Broadway panosunda oyuncular için özel bir karşılama videosu yayınlattı. Dev ekranda Ozan Akbaba ile Sinem Ünsal'ın diziden ve özel anlarından görüntüler yer alırken videoda "New York'a Hoş Geldiniz - Uzak Şehir'den Sevgilerle" mesajına yer verildi.

Dizinin tanıtımlarının da döndüğü meydanda kendileri için hazırlanan bu anlamlı videoyu ekip arkadaşlarıyla birlikte izleyen Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba o anları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı. Paylaşımlar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak gündeme oturdu.

Sinem Ünsal'dan İlk Mesaj Geldi

New York sokaklarında keyifli anlar yaşayan ikiliden Ozan Akbaba ABD'de yaşayan bir Türk vatandaşının kullandığı ve "tuk tuk" olarak bilinen üç tekerlekli bisikletle ünlü 5. Cadde'de şehir turu attı. Gezi sırasında yoldan geçen hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan başarılı oyuncu bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Sinem Ünsal ise şehre ulaştıktan sonra yaptığı ilk sosyal medya paylaşımına "Geldim merak etmeyin" notunu düşerek sevenlerine seslendi.

Uluslararası Emmy Ödülleri Bu Gece Sahiplerini Buluyor

Televizyon dünyasının prestijli organizasyonlarından Uluslararası Emmy Ödülleri 23 Kasım akşamı New York'ta düzenlenecek görkemli törenle sahiplerini bulacak. Ödül heyecanının yaşanacağı bu özel gecede Uzak Şehir yeni bölümüyle saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmayı sürdürecek.