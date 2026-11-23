Survivor yarışmasındaki parkur performanslarıyla tanınan milli atlet Nagihan Karadere umre ziyareti için gittiği Suudi Arabistan'dan yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi. Kutsal topraklarda bulunan Nur Dağı'ndaki Hira Mağarası'na tırmanan Nagihan Karadere bu zorlu yolculuğun görüntülerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Tırmanış sırasında fiziksel olarak oldukça zorlandığını dile getiren ünlü isim kendisine yöneltilen kolay çıkabileceği yönündeki yorumlara "Survivor ile alakası yok" sözleriyle yanıt verdi.

Kutsal Topraklardan Hira Mağarası Paylaşımı

Umreye giden Nagihan Karadere, Hira Mağarası'na tırmandığı anları paylaştı: “İnanılmaz yorucu. Bana kolayca çıkabileceğimi söylüyorlardı ama hiç öyle değil. Survivor ile alakası yok, sabır gerektiriyor.” https://t.co/wDrRi0y2DJ — Yedi23haber (@Yedi23haber) November 22, 2026

Umre ibadetini yerine getirmek amacıyla Suudi Arabistan'a giden Nagihan Karadere ziyaretinin önemli duraklarından biri olan Nur Dağı'na çıktı. Zirvede yer alan Hira Mağarası'na ulaşmak için dik ve engebeli yolu tırmanan Karadere yaşadığı deneyimi anbean kayda alarak sosyal medya hesabında yayınladı. Sporcu kimliği ve yarışmalardaki dayanıklılığıyla bilinen Nagihan Karadere'nin tırmanış anları takipçilerinin yoğun ilgisini çekti.

"Bana Kolay Kolay Çıkarsın Diyorlar Ama Hiç Öyle Değil"

Parkurlardaki hızı ve gücü nedeniyle çevresinden kolaylıkla zirveye ulaşabileceğine dair yorumlar aldığını aktaran Nagihan Karadere gerçekte durumun çok farklı olduğunu vurguladı. Tırmanışın beklediğinden daha çetin geçtiğini belirten Karadere, yaşadığı zorluğu şu sözlerle ifade etti:

"Bana diyorlar ki sen kolay kolay çıkarsın. Hiç öyle değil, Survivor ile alakası yok."