İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Uskumruköy'de kaybolduğu belirtilen aslanın bulunması için yürütülen çalışmalara ünlü televizyoncu Müge Anlı da kendi programından dahil oldu. Canlı yayında konuyu gündemine taşıyan Müge Anlı kayıp hayvanın yerini tespit edebilmek amacıyla alışılmışın dışında bir yöntem denedi. Haritayı önüne alarak eline anten çubuğu alan ünlü sunucu canlı yayında aslanın bulunabileceği muhtemel noktaları belirlemeye çalıştı. Müge Anlı'nın bu sıra dışı arama yöntemi stüdyoda ve ekran başında ilginç görüntülere sahne oldu.

Canlı Yayında Harita Üzerinde Anten Çubuğuyla İz Sürdü

Aslanı sağ şekilde bulmak için çalışmalar sürüyor. Müge Anlı'da aslan operasyonu... #MügeAnlıİleTatlıSert #MügeAnlı @atvcomtr https://t.co/qNIPpm5j86 — Müge Anlı ile Tatlı Sert (@Mugeanliatvde) November 23, 2026

Uskumruköy çevresinde kaybolduğu ifade edilen aslanın izini süren Müge Anlı stüdyoda açtığı harita üzerinde anten çubuğunu gezdirerek çeşitli bölgeleri işaretledi. Programın dikkat çeken anlarından biri olan bu arayış kayıp aslanın bulunmasına yönelik çalışmalara farklı bir boyut kazandırdı. Ünlü sunucunun harita başındaki dikkatli tavırları ve anten çubuğuyla yaptığı yönlendirmeler izleyenlere eğlenceli ve merak uyandıran dakikalar yaşattı.

Vatandaşlara Çağrı Yaptı

Kayıp Aslan ile ilgili soruşturma başlatıldı. #MügeAnlıİleTatlıSert #MügeAnlı #Aslan @atvcomtr https://t.co/duGWg20SrH — Müge Anlı ile Tatlı Sert (@Mugeanliatvde) November 23, 2026

Sarıyer bölgesinde kaybolduğu belirtilen aslanın nerede olduğu henüz kesinlik kazanmazken Müge Anlı canlı yayın aracılığıyla vatandaşlara seslendi. Hayvanı gören ya da yerini bilen kişilerin yetkililere ve programa bilgi vermesini isteyen ünlü sunucu konunun takipçisi olacaklarını vurguladı. Müge Anlı'nın anten çubuğuyla harita üzerinde yaptığı bu dikkat çekici tespit girişiminin sahada bir sonuç verip vermeyeceği ise merakla bekleniyor.