Sporla Bambaşka Biri Oldu! Yasemin Ergene'nin Değişimi Yeniden Olay Yarattı

Bir dönem Doktorlar dizisindeki Ela karakteriyle hafızalara kazınan Yasemin Ergene düzenli spor ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının etkisini gözler önüne serdi.

Yasemin Ergene'nin paylaşımları büyük ilgi görüyor

Uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam süren Yasemin Ergene, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Paylaşımlarında özellikle düzenli egzersiz ve sağlıklı yaşam rutininin etkisi dikkat çekerken kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alıyor. Takipçileri, "Yıllara meydan okuyor", "Sporun etkisi gerçekten inanılmaz" ve "Her geçen yıl daha da genç görünüyor" gibi yorumlarla ünlü isme destek vermeye devam ediyor.

Sağlıklı yaşam rutini dikkat çekiyor

Yasemin Ergene'nin uzun yıllardır spor yapmayı yaşam biçimi hâline getirdiği biliniyor. Düzenli antrenman ve dengeli beslenme alışkanlıklarını zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşan Ergene, fit görünümünü korumaya devam ediyor.

Boşanmanın ardından yeni bir sayfa açtı

Yasemin Ergene, 2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan ile evlenmiş ve evliliğinin ardından oyunculuğa ara vererek daha sakin bir yaşam sürmeyi tercih etmişti. Çift, 2025 yılında anlaşmalı olarak yollarını ayırdıklarını kamuoyuna açıklamıştı.

Boşanma sonrası yaptığı açıklamada, haklarında ortaya atılan ihanet iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten Ergene, ayrılık sürecinin karşılıklı saygı çerçevesinde gerçekleştiğini ifade etmişti. İki kızlarının mutluluğu için ebeveynlik sorumluluklarını birlikte sürdüreceklerini de özellikle vurgulamıştı.

Sosyal medyada ilgi odağı olmaya devam ediyor

Özel hayatındaki değişimlerin ardından sosyal medya kullanımını daha aktif hale getiren Yasemin Ergene, zaman zaman ailesiyle geçirdiği anları da takipçileriyle paylaşıyor.