Sporla Bambaşka Biri Oldu! Yasemin Ergene'nin Değişimi Yeniden Olay Yarattı

Doktorlar dizisiyle hafızalara kazınmıştı. Yasemin Ergene, yeniden gündem oldu; fit görünümünün sırrı ise düzenli spor ve sağlıklı yaşam çıktı.

Sporla Bambaşka Biri Oldu! Yasemin Ergene'nin Değişimi Yeniden Olay Yarattı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-08-2026 14:07

Bir dönem Doktorlar dizisindeki Ela karakteriyle hafızalara kazınan Yasemin Ergene düzenli spor ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının etkisini gözler önüne serdi.

Yasemin Ergene'nin paylaşımları büyük ilgi görüyor

Uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam süren Yasemin Ergene, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Paylaşımlarında özellikle düzenli egzersiz ve sağlıklı yaşam rutininin etkisi dikkat çekerken kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alıyor. Takipçileri, "Yıllara meydan okuyor", "Sporun etkisi gerçekten inanılmaz" ve "Her geçen yıl daha da genç görünüyor" gibi yorumlarla ünlü isme destek vermeye devam ediyor.

 

Sağlıklı yaşam rutini dikkat çekiyor

Yasemin Ergene'nin uzun yıllardır spor yapmayı yaşam biçimi hâline getirdiği biliniyor. Düzenli antrenman ve dengeli beslenme alışkanlıklarını zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşan Ergene, fit görünümünü korumaya devam ediyor.

 

Boşanmanın ardından yeni bir sayfa açtı

Yasemin Ergene, 2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan ile evlenmiş ve evliliğinin ardından oyunculuğa ara vererek daha sakin bir yaşam sürmeyi tercih etmişti. Çift, 2025 yılında anlaşmalı olarak yollarını ayırdıklarını kamuoyuna açıklamıştı.

Boşanma sonrası yaptığı açıklamada, haklarında ortaya atılan ihanet iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten Ergene, ayrılık sürecinin karşılıklı saygı çerçevesinde gerçekleştiğini ifade etmişti. İki kızlarının mutluluğu için ebeveynlik sorumluluklarını birlikte sürdüreceklerini de özellikle vurgulamıştı.

Sosyal medyada ilgi odağı olmaya devam ediyor

Özel hayatındaki değişimlerin ardından sosyal medya kullanımını daha aktif hale getiren Yasemin Ergene, zaman zaman ailesiyle geçirdiği anları da takipçileriyle paylaşıyor.

 

Benzer Haberler
İsmail Hacıoğlu'nun Son Hali Görenleri Şaşırttı! Zayıflığı Sosyal Medyayı Salladı İsmail Hacıoğlu'nun Son Hali Görenleri Şaşırttı! Zayıflığı Sosyal Medyayı Salladı
Flaş Transfer! Ersin Arıcı Uzak Şehir Dizisinin Kadrosuna Katıldı Flaş Transfer! Ersin Arıcı Uzak Şehir Dizisinin Kadrosuna Katıldı
72 Kilo Vererek Bambaşka Birine Dönüşen Esin Gündoğdu’nun İnanılmaz Değişimi ve Sırrı 72 Kilo Vererek Bambaşka Birine Dönüşen Esin Gündoğdu’nun İnanılmaz Değişimi ve Sırrı
Kerem Bürsin İç Huzur Sırlarını Paylaştı: Spor Benim İçin Psikolojik Bir Terapi Kerem Bürsin İç Huzur Sırlarını Paylaştı: Spor Benim İçin Psikolojik Bir Terapi
Çağla Şıkel ve Sevgilisi Mertcan Tunca Çeşme'de Romantik Anlar Yaşadı Çağla Şıkel ve Sevgilisi Mertcan Tunca Çeşme'de Romantik Anlar Yaşadı
Bergüzar Korel'den Samimi İtiraf: Uçağa Bindiğim An Dünyayla Bağımı Kesiyorum! Bergüzar Korel'den Samimi İtiraf: Uçağa Bindiğim An Dünyayla Bağımı Kesiyorum!
ÇOK OKUNANLAR
Boran Kuzum Nasıl Böyle Yükseldi? Az Bilinen Kariyer Yolculuğu
  • 31-07-2026 16:31

Boran Kuzum Nasıl Böyle Yükseldi? Az Bilinen Kariyer Yolculuğu

Ömür Usta Setinden İlk Kareler Geldi! Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri Aynı Projede!
  • 30-07-2026 15:54

Ömür Usta Setinden İlk Kareler Geldi! Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri Aynı Projede!

Pelin Karahan'ın Bodrum Tatili Tam Gaz Devam Ediyor! Şezlong Keyfi ve Şıklığıyla Göz Doldurdu!
  • 31-07-2026 09:56

Pelin Karahan'ın Bodrum Tatili Tam Gaz Devam Ediyor! Şezlong Keyfi ve Şıklığıyla Göz Doldurdu!

Elit Andaç Çam Kararını Verdi! İddialı Dizi Tuzlu Kahve'nin Kadrosuna Katıldı!
  • 30-07-2026 11:48

Elit Andaç Çam Kararını Verdi! İddialı Dizi Tuzlu Kahve'nin Kadrosuna Katıldı!

Feyyaz Şerifoğlu'nun Masum Değiliz Performansı Sosyal Medyada Yeniden Gündem Oldu
  • 01-08-2026 14:23

Feyyaz Şerifoğlu'nun Masum Değiliz Performansı Sosyal Medyada Yeniden Gündem Oldu