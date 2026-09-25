Başkentliler Serkan Kaya Şarkılarıyla Coştu: Kültür Yolu Festivali'nde Unutulmaz Akşam

Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında sahne alan Serkan Kaya sevilen şarkıları ve muhteşem performansıyla Başkentlilere unutulmaz bir akşam yaşattı

Başkentliler Serkan Kaya Şarkılarıyla Coştu: Kültür Yolu Festivali'nde Unutulmaz Akşam
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-09-2026 15:13

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Türkiye'nin kültür-sanat hayatına büyük bir hareketlilik katan Ankara Kültür Yolu Festivali coşku dolu etkinlikleriyle devam ediyor. Festivalin bu haftarki konser programında Başkentli hayranlarıyla buluşan fantezi müziğin güçlü ismi Serkan Kaya unutulmaz bir müzik ziyafetine imza attı.

Sevilen Şarkılarıyla Başkent'i Salladı

Festival kapsamında sahne alan başarılı sanatçı kariyerinin dünden bugüne en sevilen ve hit olan eserlerini Başkentli müzikseverler için seslendirdi. Genç yaşlı binlerce kişinin katıldığı konserde Serkan Kaya dillerden düşmeyen parçalarıyla muazzam bir koro oluşturan hayranlarına coşku dolu anlar yaşattı.

Repertuvarında sanatçının en popüler eserlerinden Mesele, Kara Gözlüm ve Sevemiyorum gibi dillerden düşmeyen şarkılarına yer veren Kaya güçlü yorumu ve enerjik sahne performansıyla tam not aldı.

Kültür Yolu Festivali Başkent'te Rüzgar Estiriyor

Yalnızca dev konserleriyle değil sergileri, ilham veren söyleşileri, geleneksel sanat atölyeleri ve rengarenk çocuk etkinlikleriyle de Başkent'in dört bir yanında coşku yaratan Ankara Kültür Yolu Festivali binlerce sanatseveri ağırlamaya devam ediyor. Başkentlilerin unutulmaz bir akşam yaşadığı Serkan Kaya konseri festivalin en çok konuşulan etkinliklerinden biri oldu.

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