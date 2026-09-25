Kerem Bürsin'den Bir Milano Çıkarması Daha: Dünya Yıldızlarıyla Aynı Yerde!

Başarılı oyunculuk kariyerinin yanı sıra uluslararası projeleri ve global moda devleriyle yaptığı iş birlikleriyle adından sıkça söz ettiren Kerem Bürsin sınırları aşmaya son sürat devam ediyor.

Dünyaca ünlü lüks moda markasıyla olan güçlü bağını koruyan yakışıklı oyuncu bu yıl da moda dünyasının kalbi Milano'da düzenlenecek görkemli defile için hazırlıklara başladı.

Milano Çıkarması Başlıyor!

Prestijli defilelerin aranan onur konukları arasında yer alan Kerem Bürsin markayla olan bu başarılı ortaklığını bu yıl da taçlandırıyor.

Geçtiğimiz yıl sinema tarihinin efsane yapımlarından The Devil Wears Prada temalı o unutulmaz defilede arz-ı endam eden ünlü oyuncu bu sezon da Milano'daki bu özel buluşmada tüm dikkatleri üzerine çekecek.

Jennifer Lopez'le Aynı Karede Buluşacaklar!

Bu görkemli etkinlikte Bürsin'in aralarında Jennifer Lopez gibi küresel müzik ve stil ikonlarının da bulunduğu pek çok sürpriz uluslararası yıldızla bir araya gelmesi bekleniyor.

Türk erkek modasının ve oyunculuğunun global arenadaki en güçlü temsilcilerinden biri olan Kerem Bürsin'in bu Milano çıkarması şimdiden hem bizim magazin kulislerinde hem de dış basında büyük bir heyecan yarattı.

Bakalım Kerem Bürsin ile Jennifer Lopez'in Milano'daki bu tarihi buluşmasından nasıl ses getirecek kareler düşecek önümüze...