Burak Çelik'ten Haysiyet Açıklaması: "Tarık'ın Büyük Dönüşümünü İzleyeceğiz!"

Kanal D'nin sevilen dizisi Haysiyet'in Tarık'ı Burak Çelik karakterinin dönüşüm geçireceğini ve izleyicileri ters köşeye yatıracağını açıkladı.

Burak Çelik'ten Haysiyet Açıklaması:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-09-2026 14:59

Kanal D ekranlarının salı akşamlarına damga vuran ve izleyicilerden büyük ilgi gören iddialı yapımı Haysiyet sürükleyici hikayesi ve güçlü kadrosuyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Dizide Haluk'un oğlu ve Simay'ın ağabeyi Tarık karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu Burak Çelik karakterinin geleceğine dair merak uyandıran önemli ipuçları verdi.

Tarık Babasının Gölgesinde Büyümüş Bir Genç

Son bölümde Simay (Merih Öztürk) ile Mehmet'i (Doğukan Güngör) ayırmak adına Hülya (Berfin Kıymaz) ile iş birliği yaparak dikkatleri üzerine çeken Tarık karakterini değerlendiren Burak Çelik karakterin iç dünyasını şu sözlerle özetledi:

"Tarık babasının gölgesinde büyümüş bir genç. Özünde bir aile hikayesi izlediğimiz bu yapımda Tarık'ın dünyasında aile bağları çok önemli bir yer tutuyor. Ancak ilerleyen bölümlerde Tarık'ın izleyicileri ters köşeye yatıracağını ve onun büyük dönüşümünü izleyeceğiz."

Babasının baskısı nedeniyle henüz kendi gerçek gücünü keşfedememiş olan Tarık'ın dizinin olay örgüsündeki en kilit karakterlerden biri olacağını vurgulayan başarılı oyuncu karakterin en büyük sınavını anne ve babasıyla olan ilişkilerinde vereceğinin altını çizdi.

Salı Akşamlarının Vazgeçilmezi Kanal D'de

Yeşilçam sinemasına göz kırpan nostaljik ve samimi atmosferiyle izleyicileri ekran başına kilitleyen yapımcılığını Süreç Film adına Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği Haysiyet heyecan dolu yeni bölümleriyle her salı akşamı Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam ediyor.

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