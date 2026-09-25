Usta Oyuncu Menderes Samancılar Centilmen Dizisinde: Vahide Perçin ile Partner Oldu!

NOW ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan şimdiden yeni sezonun en iddialı projeleri arasında gösterilen MF Yapım imzalı kod adı Centilmen dizisinin hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Asena Bülbüloğlu'nun yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ece Erdek Koçoğlu'nun oturduğu ve senaryosunu Mustafa Becit'in kaleme aldığı dizinin kadrosuna Türk sinema ve tiyatrosunun usta ismi katıldı.

Vahide Perçin ile Partner Olacak

Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizide Vahide Perçin (Süreyya Altınkıran), Kaan Mirac Sezen (Arif), İlsu Demirci (Ece), Selen Öztürk (İclal), Yasemin Baştan (Zehra), Timur Acar (Tayfun) ve Ulvi Kahyaoğlu (Serdar) gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Bu dev kadroya son olarak dahil olan usta aktör Menderes Samancılar dizide Köksal karakterine hayat verecek. Samancılar hikayenin merkezindeki Süreyya Altınkıran karakterini canlandıran Vahide Perçin'in eşi olarak izleyici karşısına çıkacak.

Altınkıranlar Şirketindeki Güç Savaşları Ekrana Gelecek

Cumhuriyet döneminde kurulan ve babadan oğula geçerek günümüze kadar uzanan köklü Altınkıranlar şirketi içindeki çekişmeleri ve güç savaşlarını konu alacak olan Centilmen sürükleyici kurgusuyla merak uyandırıyor. Usta oyuncuların bir araya geldiği projenin çekimlerine yakında başlanması ve NOW ekranlarında fırtınalar estirmesi bekleniyor.