Uzak Şehir’den Yeni Sezon Müjdesi: İlk Kare Geldi

Uzak Şehir Efsanesi Geri Dönüyor

Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, unutulmaz sezon finalinin ardından yeni bölümleriyle ekranlara dönüyor. Dizinin ikinci sezon çekimlerinden gelen ilk kare sosyal medyada gündem oldu.

Setten İlk Kare Geldi

Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın paylaştığı dizinin yeni sezon setinden paylaşılan fotoğraf büyük ilgi gördü. Cihan Albora ve Alya Albora karakterlerine hayat veren ikili, klaketle verdikleri pozun altına “De hayde, çok yakında geliyoruz…” notunu düştü.

Hayranlardan Yoğun İlgi

Uzak Şehir’in resmi hesaplarından yapılan bu paylaşım kısa sürede viral oldu. Dakikalar içinde 200 bini aşkın beğeni alan gönderiye, binlerce yorum yapıldı. Fanlar, “Efsane geri dönüyor”, “Çok özlemiştik”, “Cihan ve Alya’ya kavuşuyoruz” gibi yorumlarla heyecanlarını dile getirdi.

15 Eylül’de Başlıyor

AyNa Yapım imzalı dizinin çekimleri Mardin’de devam ediyor. Uzak Şehir yeni sezonuyla 15 Eylül’de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.