Uğur Güneş Güneşin Doğduğu Yer Dizisini Sete Çıkmadan Bıraktı!

Yeni sezonun en iddialı yapımlarından biri olması beklenen ve hazırlıkları uzun süredir titizlikle sürdürülen yeni dizi projesinde çekimlerin başlamasına sayılı günler kala çok konuşulacak bir kriz yaşandı. Adana'nın büyüleyici atmosferinde çekilmesi planlanan dizinin başrol oyuncusu Uğur Güneş şoke eden bir kararla projeden ayrıldığını duyurdu. Cumartesi günü ilk klaketin vurulması beklenirken yaşanan bu ani ayrılık, dizi dünyasında adeta deprem etkisi yarattı.

Atv'nin Adana'da çekilecek olan TimsBİ imzalı yeni dizisi Güneşin Doğduğu Yer'in cumartesi sete çıkması planlanıyordu. Ancak flaş bir gelişme yaşandı. Dizinin başrol oyuncusu Uğur Güneş diziden çekildi.

Sözleşme Aşamasında Kriz Çıktı

Daha önce de Adana'da çekilen başarılı projelerde yer alan ve bölge hikayelerine oldukça yakışan ünlü aktörün yeni karakteriyle ekrana dönmesi heyecanla bekleniyordu. Ancak her şey yolunda giderken resmi imza aşamasında taraflar arasında pürüz çıktı.

Yıldız Tunç'un yazdığı dizideki Kenan Kozan rolü için prensipte el sıkışan ünlü aktör sözleşme aşamasında yapım şirketiyle şartlarda anlaşamadı ve sete çıkmadan ekipten ayrıldı.

Kenan Kozan Karakteri İçin Yeni Arayış Başladı

Türk dizi sektörünün usta kalemi Yıldız Tunç'un senaryosunu üstlendiği dizide Kenan Kozan karakterine hayat vermeye hazırlanan Uğur Güneş'in vedası sonrası yapım şirketi TimsBİ acil durum ilan etti. Cumartesi günü başlaması planlanan çekimlerin bu gelişme üzerine kısa bir süre ertelenebileceği konuşulurken yapım ekibinin vakit kaybetmeden karakteri sırtlayacak yeni bir jön için cast çalışmalarına başladığı gelen kulis bilgileri arasında.