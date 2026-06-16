Sevgilisi İçin Hastaneye Gitti, Ameliyat Oldu! Bülent Şakrak'a Acil Müdahale

Ekranların ve tiyatro sahnelerinin sevilen ismi Bülent Şakrak büyük bir hayati tehlikeyi tesadüfen atlattı. Kız arkadaşı Duygu Arabacıoğlu'nun rutin hastane kontrollerine eşlik eden ünlü oyuncu orada bulunduğu sırada tamamen rastlantı eseri bir check-up yaptırmaya karar verdi. Hiçbir belirti veya şikayeti olmamasına rağmen yapılan ileri tetkikler Şakrak'ın kalbindeki kritik durumu ortaya çıkardı ve başarılı bir operasyonla oyuncuya müdahale edildi.

Ceyda Düvenci'yle boşandıktan sonra sık sık özel hayatıyla gündeme gelen Bülent Şakrak kendisinden 16 yaş küçük Duygu Arabacıoğlu'la dolu dizgin aşk yaşıyor. Son olarak kız arkadaşının rutin kontrolü için hastaneye giden ünlü oyuncu bu sırada check-up yaptırdı. İlk tetkiklerinde herhangi bir sorun çıkmayan Şakrak'ın sanal anjiyo ve ardından yapılan gerçek anjiyo sonucunda kalp damarında yüzde 90'ın üzerinde tıkanıklık olduğu ortaya çıktı. Başarılı geçen müdahalenin ardından ünlü oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Efor Testinde 12 Dakika Koştu Ama...

Hastaneye gidiş hikayesini ve sonrasındaki süreci açık yüreklilikle paylaşan Şakrak gizli kalp tehlikesinin ne kadar sinsi olabileceğini gözler önüne serdi. Hiçbir ağrı ya da sızı hissetmediğini özellikle belirten oyuncu standart testlerin hepsinden başarıyla geçtiğini söyledi.

Bülent Şakrak hastaneye gidiş sürecinin tamamen rastlantı olduğunu söyledi. Kız arkadaşının kontrolü için hastanede bulunduklarını dile getiren oyuncu kendisinde hiçbir şikayet olmadığını özellikle vurguladı. Check-up kapsamında yapılması gereken tüm tetkiklerden geçtiğini belirten Şakrak efor testinde 12 dakika koştuğunu, EKG ve ekokardiyografi dahil ilk kontrollerde herhangi bir problem görülmediğini ifade etti.

Sanal Anjiyo Gerçeği Ortaya Çıkardı

İlk kontroller temiz çıksa da şüpheyi elden bırakmayan doktorların sanal anjiyo ısrarı Şakrak'ın hayatını kurtardı.

Şakrak sanal anjiyoda kalp damarında yüzde 70'in üzerinde tıkanıklık tespit edildiğini dile getirdi. Ardından yapılan gerçek anjiyoda ise bu oranın yüzde 90'ın üzerine çıktığı görüldü.

Bekletsem 2 Aya Kalp Krizi Geçirirdim

Ailesinde daha önce kalp rahatsızlığı öyküsü bulunmadığını ve o gün hastaneden çıktıktan hemen sonra Çanakkale'ye seyahat etmeye hazırlandığını söyleyen Şakrak doktorunun acil telefonuyla planlarını iptal etti.



Doktorunun "Ortada şikayet yok ama bu çok hayati bir durum, önlem almalıyız" dediğini belirten oyuncu konuyu ertelemek istemediğini söyledi. Bülent Şakrak "Ben bunu oturup bekletsem biliyorum ki ben iki aya kendime kalp krizi geçirtirim zaten. Onunla ben yaşamam. Ertesi gün harekete geçtik ve ertesi gün itibarıyla bu meseleyi çözdük" sözleriyle yaşadığı süreci anlattı. Ünlü oyuncu "Artık stentliyim ama iyiyim" diyerek moralinin yerinde olduğunu ifade etti.