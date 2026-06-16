Oktay Kaynarca'nın Yeni Projesi Hamal'ın Detayları Belli Oldu!

Türk televizyon tarihinin en unutulmaz aksiyon ve dram karakterlerine hayat veren usta aktör Oktay Kaynarca yeni sezonda da kuralı bozmuyor. Projeleriyle reyting listelerini altüst eden ünlü oyuncunun yeni adresi ve ekranlara getireceği projenin detayları belli oldu. Kaynarca yeni yayın döneminde hem yapımcı hem de başrol oyuncusu olarak izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Son olarak Ben Bu Cihana Sığmazam dizisiyle seyirci karşısına çıkan Oktay Kaynarca'nın yeni dizi projesi belli oldu. Kaynarca'nın hem yapımcılığını üstlendiği, hem de başrolünü oynayacağı atv'de ekrana gelecek yeni projesinin adı "Hamal"

Yönetmen Koltuğunda Tanıdık Bir İsim

Eylül sezonunun en iddialı yapımlarından biri olmaya aday Hamal dizisinin arkasında Türk televizyon sektörünün çok güçlü isimleri yer alıyor. Oktay Kaynarca'nın kendi yapım şirketiyle hazırlayacağı dizinin rejisi usta bir isme emanet edildi.

Atv için çekilecek olan diziyi Mustafa Şevki Doğan yönetecek. Kerem Deren, Çisil Hazal Tenim ve Bilge Kurban'ın yazdığı dizinin oyuncu seçimleri başlıyor.

Eylül Sezonuna Dev Kadro Geliyor

Senaryosunu Türk dizi tarihine damga vurmuş projelerde imzası olan Kerem Deren'le başarılı senaristler Çisil Hazal Tenim ve Bilge Kurban'ın kaleme aldığı dizi güçlü hikayesiyle dikkat çekiyor. Merakla beklenen proje için cast (oyuncu seçimi) çalışmaları resmen başladı.

Oktay Kaynarca'nın eylül sezonunda yayınlanacak Hamal dizisinde yine iddialı bir oyuncu kadrosunu bir araya getirmesi bekleniyor. Bugüne kadar yer aldığı tüm yapımlarda adeta bir yıldızlar karması oluşturan Kaynarca'nın Hamal dizisinde kendisine eşlik etmesi için hangi flaş isimlerle el sıkışacağı ise şimdiden televizyon dünyasında büyük bir heyecan yarattı.